Caravelle holt AMA Waterways nach Österreich

AMA Waterways ist bekannt für seine ebenso breiten wie luxuriösen Flussschiffe, die auf Donau, Rhein, Mosel, Main, Rhône, Seine oder Douro ebenso kreuzen wir auf dem Mekong in Südostasien oder dem Chobe in Afrika. Die gehobene Ausstattung wird von ebensolchem Speiseangebot komplettiert.

„Für mich ist AMA Waterways eine der wenigen Flusskreuzfahrt-Reedereien, die einen Komfort bietet, der vergleich ist mit dem auf Hochsee-Schiffen“, freut sich Manfred Jägersberger, Caravelle Seereisen, über den exklusiven Neuzugang in seinem Portfolio.

Die längste Flusskreuzfahrt

Für 2023 hat AMA Waterways die längste Kreuzfahrt auf den Flüssen Mitteleuropas angekündigt. Die Tour führt mit vier luxuriösen Schiffen auf sieben Flüssen durch 14 Länder. Die Reise für 144 Passagiere beginnt am 1. Juni auf der Seine mit einem Besuch von Paris und endet 46 Nächte später in Rumänien am Schwarzen Meer.

Europäische Wurzeln

Das Unternehmen mit Sitz in Kalifornien wurde 2002 von drei Familien mit europäischen Wurzeln gegründet. Als Präsident fungiert der in Wien geborene Mitbegründer Rudi Schreiner, den Jägersberger erst vor wenigen Wochen direkt kontaktiert hatte, um AMA Waterways nach Österreich zu bringen. Die meisten Ausflüge, auch Leihfahrräder, sind im Preis inbegriffen ebenso wie Qualitätsweine bei den Mahlzeiten. Für Entspannung an Bord sorgen Fitness- und Wellness-Bereich, ein beheizter Outdoor-Pool sowie ein Whirlpool. Die Bordsprache ist Englisch, da der Großteil der Passagiere aus dem anglikanischen Raum stammt. (red.)