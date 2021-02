TUI startet Urlaubsaktion

Mit dem Aktionscode "URLAUB250" können TUI-Gäste bei Neubuchung ihres Urlaubs in über 160 TUI-Markenhotels von TUI Blue, TUI Magic Life, Robinson, TUI Suneo, RIU und den Konzepthotels von TUI Kids Club (z.B. in Griechenland, Türkei und Balearen), sowie auf der Fernstrecke und auch bei Eigenanreise in Österreich, Deutschland, Kroatien und Italien je nach Höhe des Reisepreises bis zu 250 EUR pro Person sparen.

Das Angebot gilt bei Buchungen im Zeitraum von 26. Februar bis 8. März 2021 für Pauschalreisen und Hotel-Only Buchungen mit Rückreise bis spätestens 31. Oktober 2021. Voraussetzung ist ein Mindestaufenthalt von drei Nächten. Das Kontingent ist begrenzt.

Flexibel und sicher reisen

Mit dem Flex-Tarif können TUI- und airtours-Kunden bis 14 Tage vor Anreise weltweite Reisen gebührenfrei umbuchen oder stornieren. Der TUI Flex-Tarif ist neben Flugpauschalreisen auch für Hotel-only Buchungen von TUI und airtours sowie für Gruppenreisen gültig. Die Aufschläge für den Flex-Tarif (bereits ab 39 EUR) können von Kunden als "Extra" dazu gebucht werden und gelten pro Reisebuchung.

Weiterhin ist bei allen TUI- und airtours-Reisen bis einschließlich Oktober 2021 der Versicherungsschutz Covid Protect inklusive. Von dieser Versicherungsleistung profitieren alle Kunden, die bis Ende April 2021 eine Reise beim Branchenprimus buchen. Dieser Reiseschutz deckt auch im Fall einer Reise in ein Risikogebiet die entsprechende Versorgung ab und umfasst unter anderem einen virtuellen Arztbesuch, Covid-Test, Rückfluggarantie sowie Hotel- und Behandlungskostenübernahme.

Preisbeispiele für den Sommer 2021

Eine Woche im 4-Sterne TUI Magic Life Calabria in Italien mit Flug ab Wien z.B. am 12. Juni 2021 kostet auf Basis All-Inclusive ab 929 EUR pro Person im Doppelzimmer (inklusive Aktionscode „URLAUB250“).

Eine Woche im 4-Sterne Hotel TUI BLUE Matta Village auf Sardinien mit Flug ab Wien z.B. am 16. Juni 2021 kostet auf Basis All-Inclusive ab 1.199 EUR pro Person im Doppelzimmer (inklusive Aktionscode „URLAUB250“).

Eine Woche im familienfreundlichen TUI Kids Club Cala Mandia auf Mallorca mit Flug ab Wien z.B. am 4. Juli 2021 kostet auf Basis All-Inclusive ab 1.059 EUR pro Person im Classic Appartements (inklusive Aktionscode „URLAUB250“).

Eine Woche im 4-Sterne Hotel RIU Buenavista auf Teneriffa mit Flug ab Wien z.B. am 10. Juli 2021 kostet auf Basis All-Inclusive ab 959 EUR pro Person im Doppelzimmer (inklusive Aktionscode „URLAUB250“).

Eine Woche im Robinson Club Kyllini Beach in Griechenland mit Flug ab Wien z.B. am 29. Juni 2021 kostet auf Basis All-Inclusive ab 1.549 EUR pro Person im Doppelzimmer (inklusive Aktionscode „URLAUB250“).

Eine Woche im 5-Sterne Hotel TUI Blue Caravel auf Zakynthos mit Flug ab Wien z.B. am 8. Juni 2021 kostet auf Basis All-Inclusive ab 1.079 EUR pro Person im Doppelzimmer (inklusive Aktionscode „URLAUB250“).

