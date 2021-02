G Adventures: Wachstum durch Partnerschaft mit Certares

Der Gründer von G Adventures und weiterhin bestimmender Hauptgesellschafter des Unternehmens, Bruce Poon Tip, sagt, dass die Investition es dem Unternehmen ermögliche, die Verfolgung von Fusions- und Akquisitionsmöglichkeiten, Investitionen in die Aufrüstung gemeinsamer Dienstleistungsplattformen und die Umsetzung seiner Mission, das Leben der Menschen durch Reisen zu verändern, beschleunigen würde.

"Unsere Mission bei G Adventures war es schon immer, Reisen als Mittel zu nutzen, um das Leben von Menschen zu verändern. Ich freue mich sehr, dass unsere Partner bei Certares unsere Vision teilen und an uns glauben", so der G Adventures Gründer. "Ich habe immer gesagt, dass der Tourismus die größte Form der Wohlstandsverteilung sein kann, die die Welt je gesehen hat. Diese Investition bedeutet, dass wir sogar noch mehr tun können, um den Tourismus auf die richtige Art und Weise wieder aufzubauen", so Poon Tip weiter.

"Wir sind begeistert, mit G Adventures zusammenzuarbeiten und die Wachstumsinitiativen des Unternehmens zu unterstützen", sagt Greg O'Hara, Gründer und Senior Managing Director von Certares. "Das Engagement von G Adventures, Reisenden authentische Erlebnisse zu bieten und die lokalen Gemeinden an den Orten, zu denen sie reisen, zu unterstützen, hat zu einer außergewöhnlichen Kundenzufriedenheit und einem marktführenden Wachstum geführt."

Anup Mantena, ebenfalls Managing Director bei Certares, fügte hinzu: "G Adventures passt hervorragend zu Certares. Wir freuen uns darauf, unsere umfangreichen Branchenressourcen zu nutzen, um das Unternehmen bei seinem weiteren Wachstum zu unterstützen." (red)