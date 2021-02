Boat Bike Tours: Kurztrips mit Rad und Schiff

Persönliche Reiseerlebnisse abseits des Massentourismus, so das Erfolgsrezept von Boat Bike Tours. Mit neuen Kurztrips reagiert der Spezial-Reiseveranstalter auf die ständig wachsende Nachfrage nach vier- bis fünftägigen Reisen. Sie führen z.B. von Amsterdam nach Antwerpen oder von Antwerpen nach Brügge. Außerdem wird zwischen Mai und Juli die fünftägige Reise "Die Höhepunkte von Holland" angeboten. Neben Amsterdam, Alkmaar und Haarlem wird dabei auch die Nordseeküste angesteuert. Entlang der Route befinden sich einige der schönsten Radwege Hollands.

"Normalerweise ist jetzt die Zeit, in der eifrig Urlaubspläne für den nächsten Frühling und Sommer geschmiedet werden. Aber dieses Jahr beginnt anders, mit neuen Lockdowns und vielen Einschränkungen. Momentan ist an Reisen noch nicht zu denken, aber das kann sich schnell ändern", weiß Jan Timmermanns, Geschäftsführer von Boat Bike Tours in Amsterdam.

Sicher und entspannt in den Urlaub

Auch in diesem Sommer wird Corona ein Thema bleiben – Impfstoffe hin oder her. Deshalb gelten die Hygiene- und Sicherheitskonzepte an Bord der Schiffe von Boat Bike Tours auch weiterhin. So sorgen Laufrouten in den Gängen beispielsweise dafür, dass die Gäste ausreichend Abstand einhalten können. Damit im Restaurantbereich genug Platz zwischen den einzelnen Tischen bleibt, werden die Mahlzeiten außerdem in zwei Sitzungen serviert. Für das Servicepersonal gilt selbstverständlich Maskenpflicht. Als weitere Maßnahme werden tagsüber, wenn die Gäste unterwegs sind, alle Innenräume intensiv durchlüftet.

„Der vergangene Sommer hat gezeigt, dass das der guten Stimmung und der Geselligkeit an Bord keinen Abbruch tut. Von vielen Gästen haben wir gehört, dass sie gerade wegen der gut durchdachten Maßnahmen einen entspannten und unbeschwerten Urlaub erlebt haben!"

Mehr Infos zum eigens für Boat Bike Tours entwickelten Corona-Protokoll finden Sie hier. (red)