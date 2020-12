Hurtigruten: Starke Nachfrage für Expeditions-Seereisen ab 2021

Next Slide

Die Buchungen für das zweite Halbjahr 2021 entwickeln sich positiver als geplant und liegen bereits jetzt auf dem Vorjahresniveau, das Buchungslevel für 2022 ist sogar 112 Prozent höher im Vergleich zum letzten Jahr. Die gute Buchungslage fußt somit auf der bereits jetzt starken Nachfrage nach Reisen der Saison 2022/2023 - einschließlich der Expeditions-Seereisen rund um Spitzbergen und in der Antarktis. Reisen fernab des Massentourismus und ein starker Fokus auf Aktivitäten in der Natur sind weitere Faktoren für steigende Nachfrage.

„Die aktuelle Nachfrage freut uns sehr und belegt die Reiselust, zu neuen Expeditionen mit Hurtigruten aufzubrechen. Wir fahren dorthin, wo die großen Schiffe nicht hinkommen. Wir bringen unsere Expeditionsgäste verantwortungsvoll in die unberührte Natur und zu abgelegenen Gemeinden“, sagt Hurtigruten Group CEO Daniel Skjeldam.

Reiselust ist wieder da

Nachdem Hurtigruten angesichts des weltweiten Infektionsgeschehens den Großteil der diesjährigen Expeditions-Seereisen aussetzen musste, bot die norwegische Reederei flexible Stornierungs- und Umbuchungsmöglichkeiten.

"Wir sind besonders stolz, dass sich mit rund 70 Prozent die große Mehrheit für eine Umbuchung ihrer Reise entscheidet. Die geringe Stornierungsrate ist für uns ein enormer Vertrauensbeweis“, ergänzt Heiko Jensen, VP Sales Europe bei Hurtigruten.

Weiterentwicklung des Sicherheitsprogramms

Hurtigruten bereitet aktuell den Neustart in die neue Saison vor: Dazu gehört auch, die bereits gut aufgestellte Organisation weiterzuentwickeln sowie Richtlinien und Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle von Infektionskrankheiten im Rahmen des umfangreichen „Gemeinsam Sicher“-Programms weiter zu verbessern. Neu an Bord ist beispielsweise Ørjan Olsvik, renommierter Professor für Infektionskontrolle: Er wird das medizinische Team von Hurtigruten bei der Entwicklung und Qualitätssicherung von Maßnahmen zur Infektionskontrolle vor, während und nach Expeditions-Seereisen von Pol zu Pol und für die Postschiffe an der norwegischen Küste unterstützen. (red)