Norwegian Cruise Line startet Doku-Serie

Den Auftakt in die mehrteilige Doku-Serie macht die „EMBARK NCL Spotlight Series“, mit der Zuschauer in zwei Episoden exklusiven Zugang zum Entertainment-Programm der internationalen Kreuzfahrtreederei erhalten.

Die erste Episode, eine exklusive Aufführung von „The Choir of Man", wird am 20. November 2020 live auf www.ncl.com/embark ausgestrahlt.

"Während Theater geschlossen sind und Treffen nur reduziert möglich sind, wollen wir unsere Darsteller unterstützen und gleichzeitig eine sinnvolle Verbindung zu unseren Gästen schaffen. Durch dieses exklusive Angebot hoffen wir, das Durchhaltevermögen vieler Menschen zu stärken und Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu machen", so Richard Ambrose, NCL.

Exklusive Aufführung von „The Choir of Man"

Zuschauer können es sich zuhause auf der Couch gemütlich machen und werden virtuell ins historische Garrick Theater im Londoner West End entführt, wo zum ersten Mal seit vielen Monaten die Originalbesetzung der Erfolgsshow „The Choir of Man“ zusammenkommt. Höhepunkte der Darstellung bilden die Publikumslieblinge „Save Tonight“, „Escape (The Piña Colada Song)“, „Hello” und „Some Nights”. Darüber hinaus geben die Musical-Darsteller persönliche Einblicke, wie sie die letzten Monate während dieser turbulenten Zeiten gemeistert haben und mit welchen Hoffnungen und Erwartungen sie positiv in die Zukunft blicken.

Weitere Informationen zur Doku-Serie „EMBARK – The Series“ folgen in Kürze. (red)