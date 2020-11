Poseidon Expeditions: Neue Expeditionen

Gelten in der Antarktis üblicherweise Landgangs-Beschränkungen für maximal 100 Passagiere und die Exkursionen in den bordeigenen Zodiacs, hält Poseidon Expeditions mit seinem Angebot gegen diesen Trend. Das deutschsprachig geführte Expeditionsschiff Sea Spirit darf nämlich Franz-Josef-Land, den nördlichsten Landpunkt Europas, direkt anlaufen. Dadurch ist den Passagieren mehr Zeit im Naturreservat Franz-Josef-Land-Archipel gegeben, in weiterer Folge kreuzt das Schiff auch entlang der Packeisgrenze, was zahlreiche Tiersichtungen ermöglicht.

Weihnachten und Silvester in der Antarktis

Das neu veröffentlichte Programm der Sea Spirit nutzt alle Vorteile kleiner Expeditionsschiffe konsequent aus: Die Routen führen in der Arktis neben Franz-Josef-Land auch nach Spitzbergen, Island und Schottland. Im Sommer 2022 steuert das für 100 Passagiere ausgerichtete Schiff nach langem wieder die Westküste Grönlands an. Auch die Antarktis kann unterschiedlich lange erkundet werden. Höhepunkte sind die Weihnachts- und Silvester-Route sowie die 21-tägige Expedition mit Südgeorgien, den Falklandinseln und einem intensiven Fahrplan entlang der Antarktischen Halbinsel. (red)