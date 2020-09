NCL: Neue Winterrouten 2022/23

Typisch für die „außergewöhnlichen Reisen“ sind eine längere Dauer der Touren, bei denen mehr und besonders exotische Häfen angelaufen werden, so dass das Erleben vor Ort noch intensiver wird.

Routenbeispiele

Norwegian Jewel: Ab dem 12. November 2022 wird die Norwegian Jewel eine Auswahl von Panamakanalfahrten mit zwölftägigen Kreuzfahrten ab San Diego, Los Angeles, und Colon (Panama) durchführen. Verlängerungen vor oder nach der Kreuzfahrt in einer der Metropolen sind möglich. Die Reisen führen nach Cabo San Lucas, Puerto Vallarta; Acapulco und Huatulco, Mexiko; Puerto Quetzal, Guatemala; San Juan del Sur, Nicaragua; Puerto Caldera (Puntarenas), Costa Rica; und Acajutla, El Salvador.

Norwegian Getaway: Mit der Norwegian Getaway geht es am 14. November 2022 auf eine 13-tägige Europareise. Von Southampton führt die Tour nach Rom. Auf der Strecke sind Stopps eingeplant in Porto, Villefranche-sur-Mer, Sevilla, Malaga, Cartagena, Palma de Mallorca und Barcelona, Lissabon, Paris, Florenz/Pisa und Neapel.

Mittelamerika und Karibik

Von Oktober 2022 bis März 2023 stehen zahlreiche Routen mit 8- oder 21-tägigen Reisen - durch den Panama-Kanal zur Auswahl, die zu attraktiven Zielen in der Karibik und in Lateinamerika führen. Zum Einsatz kommen dabei die Norwegian Enocore, die Norwegian Joy und die Norwegian Gem.

In der Karibik stehen 2022/23 fünf- bis 14-tägige Reisen auf dem Programm. Einige der Touren führen u.a. auch zu der Inseldestination im Resortstil Harvest Caye vor der Küste Belizes und zur Privatinsel Great Stirrup Cay auf den Bahamas.

Die Mexikanische Riviera wird von der Westküste der USA aus, zwischen Los Angeles und San Diego, mit der Norwegian Bliss, der Norwegian Joy und der Norwegian Jewel zwischen 30. Oktober 2022 und 16. April 2023 befahren. Zur Auswahl stehen 5-, 7- und 8-tägige Rundreisen.

Die Bahamas läuft die Norwegian Getaway von New York aus auf 8-tägigen Touren an. Ab Miami fährt die Norwegian Sky in 3- und 4-tägigen Reisen nach Freeport / Nassau sowie Great Stirrup Cay.

5- und 7-tägige Reisen ab New York nach Bermuda runden das Programm ab. (red.)