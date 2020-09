Vietnam: Wiederbelebung des Tourismus durch "Reiseblase"

Die geplante "Reiseblase" soll den Urlaub in Südostasien wieder möglich machen. Einen entsprechenden Plan stellte Nguyen Manh Tien, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten der vietnamesischen Regierung, am Donnerstag am Rande eines Treffens der Außenminister der ASEAN-Staaten vor. Vietnam hat in diesem Jahr die Ratspräsidentschaft der ASEAN und veranstaltet das per Videokonferenz abgehaltene Treffen, das noch bis Samstag dauert.

Konzept der Reiseblase

Tien schlug vor, Reisen zwischen ausgewählten Tourismus-Hotspots in Südostasien wieder zu erlauben, die von der Corona-Pandemie kaum betroffen sind. Touristen dürften aber ihren Urlaubsort nicht verlassen und müssten zudem einen negativen Corona-Test vorweisen. Vietnam sei bislang vergleichsweise glimpflich durch die Krise gekommen: Bis Donnerstag wurden nur rund 1000 Fälle bestätigt. Die Flughäfen des Landes sind seit Ende März für internationale Verbindungen gesperrt. (APA / red)