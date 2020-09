Saudi-Arabien öffnet Luftraum für Israel-Emirate Flüge

Nach einem formellen Antrag der VAE teilte die saudi-arabische Zivilluftfahrtbehörde heute mit, "die Durchquerung des Luftraums des Königreichs für Flüge in die VAE und von dort aus in alle Länder zu gestatten". Israel wurde dabei nicht namentlich genannt, jedoch sind somit auch alle Hin- und Rückflüge zwischen den beiden Ländern durch den saudi-arabischen Luftraum erlaubt. Bisher durfte lediglich Air India auf dem Weg nach Tel Aviv den saudi-arabischen Luftraum nutzen. Mit der von der saudi-arabischen Flugaufsicht bekannt gegebenen Entscheidung wird die Flugzeit zwischen den Emiraten und Israel um mehrere Stunden verkürzt.

Erster Israel-VAE Direktflug

Am Montag war erstmals ein israelisches Passagierflugzeug durch den saudi-arabischen Luftraum nach Abu Dhabi geflogen. Der erste Direktflug zwischen den VAE und Israel mit einer großen israelischen Delegation und dem US-Vermittler Jared Kushner an Bord flog über die Hauptstadt Riad. Es war das erste Mal, dass einem israelischen Flugzeug dies gestattet wurde. Ohne Überflugerlaubnis hätte der dreistündige Flug mehr als doppelt so lange gedauert. Der Flug war Teil des Abkommens zwischen den VAE und Israel, das Mitte August von den USA vermittelt worden war.

Israel voller Freude & Hoffnung

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu sprach von einem "riesigen weiteren Durchbruch". Israelische und internationale Flüge könnten nun direkt nach Abu Dhabi und Dubai fliegen. "Das wird die Flüge billiger machen, die Zeiten verkürzen, das wird einen riesigen Tourismus ankurbeln, das wird unsere Wirtschaft entwickeln", sagte er nach Angaben seines Büros. Der Schritt werde "den Osten öffnen", dies seien "fantastische Nachrichten".

Das bisherige Überflugverbot basiere darauf, dass Saudi-Arabien Israel als Staat nicht anerkennt. Der Golfstaat unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Israel. (APA / red)