Katar bereitet sich auf internationale Gäste vor

Als Heimat von erstklassigen Kunstgalerien, Museen oder UNESCO-Welterbestätten und vielfältigen Landschaften mit Wüste, Stränden und Meer, erfreut sich Katar als Direkt- oder Zwischenstopp-Ziel sowie als Kreuzfahrtdestination einer immer größeren Beliebtheit. Die nationale Fluggesellschaft Qatar Airways verbindet über 150 wichtige Ziele auf sechs Kontinenten mit der Hauptstadt Doha.

„Der Qatar National Tourism Council ( QNTC) arbeitet gemeinsam mit seinen Partnern daran, den Service für unsere internationalen Besucher zu verbessern und auszubauen. Die Einstufung Katars als das sicherste Land der Welt ist eine Auszeichnung für die zahlreichen Bemühungen all der Akteure und Organisationen, die dazu beitragen, Katar zum gastfreundlichsten Land der Welt zu machen.“ „Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 rückt schnell näher, und wir erwarten einen starken Zustrom von Besuchern, die nach Katar kommen, um den Sport und eine Vielzahl einzigartiger Momente hautnah mitzuerleben“, erläutert s eine Exzellenz Akbar Al Baker, Generalsekretär des QNTC und CEO von Qatar Airways

Sicherheit hat Priorität

Die Sicherheit der Besucher an jedem Berührungspunkt hat für Katar höchste Priorität ­– das beginnt an Bord der Qatar Airways oder am internationalen Flughafen Hamad, der sich durch modernste Sicherheitskontrollen und kontaktlose Technologie an den Sicherheitsschleusen auszeichnet. Zudem ermöglicht das Visa-Waiver-System den Bürgern von über 80 Nationalitäten die visumfreie Einreise und macht Katar damit zum offensten Land der Welt.

Numbeo's Ranglistensystem

Seit 2015 wird Katar im Sicherheitsindex, welcher die Sicherheit in 133 Ländern erfasst, als das sicherste Reiseziel im Nahen Osten eingestuft, seit 2017 zum dritten Mal sogar zum sichersten Reiseziel weltweit gekürt. Mit einer Punktzahl von 11,90 auf dem Kriminalitätsindex, der die Umkehrung des Sicherheitsindex ist, können sich Einwohner und Besucher Katars sehr sicher fühlen. Die Kriminalitätsrate unter 20 gilt nach dem Numbeo-Rankingsystem als sehr niedrig. Die Rankings werden durch eine Schätzung des Gesamtkriminalitätsniveaus in jedem der in die Umfrage einbezogenen Länder berechnet.

Weitere Informationen, auch zu den geöffneten Attraktionen, sind hier zu finden www.visitqatar.qa