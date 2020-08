Kroatien: Tourismus läuft besser als erwartet

Die Zahlen entsprechen 53% der Ankünfte und 61%der Übernachtungen vom Juli 2019. "Angesichts der Umstände ist das ein hervorragendes Resultat und eine gute Prognose für August", sagte der HTZ-Chef Kristjan Stanicic laut Nachrichtenagentur Hina. Er kündigte an, die Werbeaktivitäten in Österreich, Deutschland, Großbritannien und Italien noch zu intensivieren. Diese Länder, in denen Kroatien als ein corona-sicheres Land gilt, seien sehr wichtige Märkte für den kroatischen Tourismus, betonte er. Juli und August sind die wichtigsten Monate für die kroatische Tourismusbranche.

"Wenn man nur wenige Monate zurückblickt, hätte sich niemand vorstellen können, dass wir solche Resultate und so gute Zahlen erzielen werden", sagte die neue Tourismusministerin Nikolina Brnjac laut Medien. Ausländische Touristen waren im Juli für 2,13 Mio. Ankünfte und 15,7 Mio. Nächtigungen verantwortlich gewesen. Diese Zahlen entsprechen 50% der Ankünfte und 58% der Übernachtungen vom Juli 2019.

Wirtschaftsfaktor Tourismus

In den ersten sieben Monaten 2020 wurden in Kroatien insgesamt 4,11 Mio. Touristen gezählt, die 26,3 Mio. Mal nächtigten. Die Zahlen entsprechen laut Medienberichten 44% der Zahlen aus der gleichen Vorjahresperiode.

Der Tourismus macht in Kroatien fast ein Fünftel des Bruttoinlandprodukts (BIP) aus. Zu Beginn der Sommersaison hat man wegen der Coronapandemie einen schweren Einbruch erwartet. Laut ursprünglichen Ankündigungen ging man davon aus, heuer etwa 30% des vorjährigen Umsatzes zu erreichen. Die Einnahmen von ausländischen Touristen lagen im Vorjahr über 10,5 Mrd. EUR. (APA/red)