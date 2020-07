CroisiEurope: Ab Mitte Juli wieder unterwegs

Die Fluss-Reederei ist ab Mitte Juli wieder mit zahlreichen Kreuzfahrten auf europäischen Flüssen unterwegs.

Kreuzfahrt auf den Spuren der Impressionisten

Die französischen Impressionisten schätzten die Orte und Landschaften entlang der Seine. Ihre Bilder aus dieser Region hängen heute in den Museen der Welt. Auf die Spuren ihrer Motive begibt sich ab Mitte Juli die MS Renoir. Die siebentägige Reise von Paris nach Honfleur (und umgekehrt), die bis an die Atlantikmündung führt, ist ab 1.048 EUR pro Person in der Doppelkabine buchbar.

Mit dem Schaufelradschiff von Berlin bis nach Prag

Von Berlin aus startet die Elbe Princesse II zu ihrer Kreuzfahrt über die Havel-Kanäle und die Elbe. Sie geht über Potsdam, Magdeburg, Wittenberg, Meißen, Dresden und Leitmeritz bis in die tschechische Hauptstadt Prag. Die historische Antriebsform mit Schaufelrädern macht den Aufenthalt an Bord zu einem besonderen Erlebnis. Die 9-tägige Kreuzfahrt, die auch von Prag nach Berlin angeboten wird, ist von Anfang September bis Ende Oktober ab 2.068 EUR pro Person in der Doppelkabine buchbar.

Sieben Tage auf der Donau

Das österreichische Linz ist der Ausgangs- und Endpunkt der Donau-Kreuzfahrt auf der MS Modigliani. Berühmte Ziele wie das Stift Melk und Wien aber auch Stadtausflüge in Budapest und Bratislava gehören zum Programm. Die siebentägige Reise findet ab August statt und ist ab 968 EUR pro Person in der Doppelkabine buchbar.

Auf dem Douro in die Region des Portweins

Eines der schönsten Weinanbaugebiete Europas ist das Tal des Douro im Norden Portugals. Achttägige Kreuzfahrten auf der MS Amalia Rodriguez und MS Infante Don Henrique führen von Porto aus in die Landschaften am „Goldenen Fluss“, an denen der Portwein angebaut wird. Die achttägigen Reisen, die ab August angeboten werden, sind ab 1.458 EUR pro Person in der Doppelkabine buchbar.

Gesundheits- und Hygienemaßnahmen

Den derzeitigen Bestimmungen entsprechend setzt CroisiEurope auf seinen Schiffen ein weitreichendes Hygiene-Konzept um. Es umfasst u.a. Maßnahmen beim Boarding, wie die Temperatur-Messung der Passagiere und die Desinfizierung des Gepäcks. Die Mahlzeiten an Bord werden auf jeweils zwei Service-Zeiten verteilt, um auch im Restaurant mehr Komfort und Distanz zu ermöglichen. Die Landausflüge sind den jeweils geltenden Vorgaben angepasst. (red)