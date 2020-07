1st Austrian Golf Show: Birdies für 2021 gesucht

Wer zwischen 10 und 60 Jahre alt ist, hat die einmalige Chance, Golfer zu werden – als Familien- und Teammitglied der ‚Birdies‘. Dafür werden ein sportliches Paar oder Sport-begeisterte Personen gesucht, die Lust auf etwas Neues haben und schon immer Golf spielen lernen wollten. Außerdem sollten die ‚Birdies‘ extrovertierte Persönlichkeiten sein, Social-Media-Accounts (Facebook, Instagram) besitzen, keine Scheu vor Medien wie Öffentlichkeit sowie genügend Freizeit haben, um einen Tag pro Monat Termine für die 1st Austrian Golf Show wahrzunehmen.

Be a Birdie

Für die ‚Birdies‘ werden 3 Generationen gesucht: Eltern, Kids, Oma und Opa, die Golf spielen lernen und mit dem Team der 1st Austrian Golf Show eine spannende Reise durch die Golf-Welt antreten möchten. Dafür bekommen alle ‚Birdies‘ Gratis-Golf-Kurse sowie eine kostenlose Mitgliedschaft in den Wiener Golfclubs Wienerberg bzw. Marco Polo Vienna. Diese gilt bis zur 1st Austrian Golf Show am 6. und 7. Februar 2021 in der Marx Halle Wien. Auch für das passende Leih-Equipment wird gesorgt. Unterrichtet werden die Golf-Rookies der ‚Birdies‘ von Golf-Pro Martin Rentenberger.

Bewerbung als ‚Birdie‘ bis 20. Juli 2020 unter: www.golfshow.at (red)