ITB zieht positive Messe-Bilanz

Wie die ITB mitteilt, präsentierten sich den 100.000 FachbesucherInnen insgesamt über 5.800 Unternehmen aus mehr als 170 Ländern in den ausgebuchten Hallen. Besonders stark vertreten waren die Segmente Kreuzfahrt und Travel Technology, während regional vor allem Aussteller aus Südeuropa, Asien, Afrika und dem arabischen Raum mit einer beeindruckenden Präsenz punkteten.

Starkes Signal der Resilienz

Trotz enormer wirtschaftlicher und geopolitischer Herausforderungen signalisierten Aussteller und Fachbesucher der diesjährigen ITB Berlin, wie resilient, anpassungsfähig und innovationsgetrieben die Branche ist. Der ITB Buyers Circle mit 1.300 Top-Einkäufern unterstrich dabei die wirtschaftliche Relevanz und die hohe Qualität, während auch zahlreiche Fachbesucher die Messe gezielt für ihre Einkaufsentscheidungen nutzten.

Das durchweg positive Resümee würde sich auch in den Ergebnissen und optimistischen Erwartungen fürs Nachmessegeschäft widerspiegeln. Auch der neue ITB Travel & Tourism Report 2025/26 attestiert den Unternehmen der Branche ein ausgesprochen positives Geschäftsklima und ebenso erfreuliche Zukunftsaussichten, wenngleich auch mit zahlreichen Handlungsempfehlungen.

Technologie & Nachhaltigkeit im Fokus

Thematisch dominierten auf der ITB Berlin Megatrends wie Nachhaltigkeit und digitale Transformation – insbesondere geprägt von den Chancen durch KI wie etwa für Payment-Lösungen und Seamless Travel. In puncto Nachhaltigkeit zeigte sich die Branche einig, dass Wachstum auch künftig nur im Einklang mit Ressourcen stattfinden könne und sich Tourismus zunehmend ganzheitlich transformieren müsse. Mit den ITB Innovators 2025 zeigte die ITB Berlin 35 visionäre Lösungen, die den globalen Tourismus neu definieren. Ob KI-gestützte Assistenten, nachhaltige Mobilitätsangebote oder smarte Buchungssysteme – die innovativsten Konzepte der Branche standen im Mittelpunkt.

„Die ITB Berlin 2025 hat erneut gezeigt, wie widerstandsfähig und innovationsgetrieben die Branche ist. Der Fokus auf nachhaltige Konzepte, digitale Transformation und die Integration von Künstlicher Intelligenz eröffnen enorme Chancen. Die ITB Berlin hat deutlich gemacht, dass wir als Branche nur gemeinsam die Weichen für eine zukunftsfähige und inklusive Tourismus stellen können“, kommentierte Dr. Mario Tobias, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin, die Stimmung auf der ITB Berlin.

Spotlight auf Albanien

Besonderes Augenmerk lag in diesem Jahr auch auf Albanien, dem offiziellen Gastland der ITB Berlin 2025. Das aufstrebende Reiseziel auf dem Westbalkan beeindruckte unter dem Titel „Albania All Senses“ mit einer vielfältigen Präsenz und setzte Akzente in den Bereichen Kultur, Natur und nachhaltige Tourismusentwicklung. Und das offensichtlich erfolgreich: so würde sich laut ITB bereits jetzt ein steigendes Interesse an Albanien als Destination für Individual- und Kulturtourismus abzeichnen.

Hohe politische Präsenz

Die ITB Berlin 2025 zog aber nicht nur FachbesucherInnen aus der gesamten Welt an, sondern auch hochrangige politische Vertreter weit über die Grenzen Berlins hinaus. Neben Albaniens Premierminister, Edi Rama, besuchten 39 Minister aus 34 Ländern sowie 37 Botschafter die weltweitführende Tourismusmesse, um sich über die neuesten Entwicklungen auszutauschen und politische Weichenstellungen für die Zukunft des Tourismus zu diskutieren.

Die enge Verbindung zwischen Wirtschaft und Politik wurde insbesondere durch den Austausch von Vertretern aus Europa, Asien und Afrika deutlich. Ein zentrales Thema war dabei die Rolle des Tourismus als wirtschaftlicher Motor für die Gesamt-Wertschöpfungskette in Schwellenländern. Im Fokus standen etwa Förderprogramme und Initiativen, die nachhaltige und sozial verträgliche Tourismuskonzepte weiter vorantreiben.

Ausblick: ITB Jubiläum 2026

Im nächsten Jahr feiert die ITB Berlin vom 3. bis 5. März 2026 ihr 60. Jubiläum - ein ganz besonderer Meilenstein in der Geschichte der weltweit führenden Reisemesse. Seit ihren Anfängen im Jahr 1966 hat sie sich zur globalen Leitmesse des Tourismus entwickelt und organisiert mit der ITB Asia, ITB China, ITB India und ab 2026, der ITB Americas, mittlerweile 4 regionale Messen weltweit. Das Jubiläum wird die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Reisens in einem besonderen Rahmen zusammenbringen. Details sollen in den kommenden Wochen folgen. (red)