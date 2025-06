Toronto: Neue Vertretung in DACH und NL

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit MMGY Lieb sollen Torontos Profil als attraktives Reiseziel in den definierten Märkten gestärkt und Reisende für die kulturelle Vielfalt, erstklassige Gastronomieszene und hohe Lebensqualität der Stadt begeistert werden. Zur Umsetzung entwickle die Agentur ein umfassendes Maßnahmenpaket – dazu zählen Info- und Pressereisen, B2B-Events, digitale Trainings sowie strategische Kommunikations- und Marketingkampagnen, heißt es in der Medienmitteilung.

Wachsendes Interesse

„Das Interesse an Toronto wächst kontinuierlich – besonders in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Reisende aus diesen Ländern suchen verstärkt nach Destinationen, die Tiefe, Authentizität und kulturelle Vielfalt bieten. Mit seinen lebendigen Vierteln, der vielfältigen Kulturszene und einem kosmopolitischen Lebensgefühl bietet Toronto genau das: echte Erlebnisse und besondere Begegnungen. Es ist ein idealer Moment, um Toronto als das kanadische Must-Visit-Ziel für all jene zu etablieren, die auf der Suche nach etwas wirklich Bedeutungsvollen sind”, sagt Detlef Freiherr von Weitershausen-Haner, Executive Vice President bei MMGY Lieb.

Vielseitige und zukunftsorientierte Destination

Die größte Stadt Kanadas und Hauptstadt der Provinz Ontario ist mit rund 3 Mio. Einwohnern ein bedeutendes Zentrum für Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Innovation. Mit ihrer Lage am Ontariosee, ihrem kosmopolitischen Flair und ihrem vielseitigen Kultur-, Kulinarik- und Freizeitangebot begeistert die Stadt Reisende – von Wahrzeichen wie dem CN Tower über Museen bis hin zu quirligen Vierteln wie Little Italy oder Greektown. Darüber hinaus bietet Toronto eine hohe Lebensqualität und zahlreiche Grünflächen wie den High Park oder die autofreien Toronto Islands. Die ausgezeichnete Erreichbarkeit – etwa acht Flugstunden von Mitteleuropa entfernt mit direkten Flugverbindungen ab Wien, Frankfurt, München, Berlin und Amsterdam – macht die Stadt zu einem attraktiven Ziel für anspruchsvolle und kulturinteressierte Individual- und Gruppenreisende.

„Europa – und insbesondere der deutsche Markt – spielt für uns eine zentrale Rolle beim Ausbau der internationalen Präsenz Torontos”, sagte Andrew Weir, Präsident und CEO von Destination Toronto. „Dies ist ein entscheidender Moment für Kanada auf der globalen Bühne. Gemeinsam mit MMGY Lieb ergreifen wir gezielte Maßnahmen, um diese Chance zu nutzen und noch mehr europäische Reisende für Toronto zu begeistern.” (red)

