AUA fliegt mit Österreich-Logo der Expo 2025

Der Airbus A320 mit der Kennung OE-LBN von Austrian Airlines fliegt ab heute unter einer ganz besonderen Mission: Er trägt in Kooperation mit dem Expo-Büro der Wirtschaftskammer Österreich ab jetzt das offizielle Logo der Österreich-Teilnahme an der diesjährigen Expo, die heuer von 13. April bis 13. Oktober im japanischen Osaka stattfinden wird. Unter dem Motto „Designing Future Society For Our Lives” werden dabei rund 160 Länder und 9 internationale Organisationen ihre aktuellsten Entwicklungen, Innovationen und Errungenschaften präsentieren.

Auch Österreich ist wieder mit einem eigenen Länderpavillon auf der Expo vertreten und wird diese Plattform nützen, um Innovationskraft und die kreative Vielfalt des Landes einem Millionenpublikum zugänglich zu machen.

Fliegender Botschafter

Der Austiran Airlines Airbus A320 wird nun für die gesamte Dauer der Expo mit seiner neuen, speziellen Beklebung unterwegs sein. Annette Mann, CEO Austrian Airlines, sagt dazu: „Mit der Beklebung eines unserer Airbus A320 trägt Austrian Airlines die Botschaft der Österreich-Teilnahme an der Expo 2025 in Osaka durch die Länder und die Lüfte. Wir freuen uns, damit ein Stück zur bestmöglichen Wirkung des österreichischen Parts bei dieser einzigartigen Vernetzungs-Plattform für Länder und deren Innovationen beitragen zu können. Austrian Airlines versteht sich als Partner, der dazu beiträgt, bei unseren Fluggästen Interesse an der Expo und deren Erkenntnissen zu wecken.“

Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft ergänzt „Österreich steht für Innovationskraft und wirtschaftliche Stärke – genau das präsentieren wir auf der Expo 2025 in Osaka. Austrian Airlines trägt diese Botschaft bereits jetzt hinaus und bewirbt unseren Pavillon weltweit. Die Teilnahme an der Expo ist ein starkes Signal: Wir zeigen, dass Österreich ein dynamischer Wirtschaftsstandort und Heimat vielfältiger, innovativer Unternehmen ist.“

Österreich bei der Expo 2025

Die Weltausstellung „Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan“ findet von 13. April bis 13. Oktober 2025 zum Generalthema „Designing Future Society for Our Lives“ statt. Über 160 Länder und internationale Organisationen werden daran teilnehmen. Idee und architektonische Gestaltung des Österreich-Pavillons „Composing the Future“ stammen von BWM Designers & Architects. Die Konzeption der Ausstellung entwickelt facts and fiction. Der österreichische Beitrag versteht sich als Plattform des Dialogs und präsentiert die Vielfalt und Leistungsfähigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft.

Weitere Infos unter: www.expoaustria.at (red)