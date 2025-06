Air France-KLM feiert 20 Jahre Flying Blue

Was 2005 mit der Fusion von „Fréquence Plus“ und „Flying Dutchman“ begann, hat sich zu einem der größten Bonusprogramme der Branche entwickelt – mit knapp 30 Mio. Mitgliedern sowie Partnerschaften mit rund 40 Airlines und über 100 weiteren Unternehmen.

Mit dem Ziel, Meilen nicht nur auf Reisen, sondern auch im Alltag nutzbar zu machen, wurde Flying Blue in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Kooperationen mit Amazon, Uber, Hertz oder der französischen Bahn SNCF sowie digitale Services wie die Flying Blue+ App und die Funktion „Family Sharing“ unterstreichen diese Ausrichtung.

Jubiläumskampagne: „Turning Miles into Memories“

Zum Jubiläum startet Flying Blue eine weltweite Kampagne unter dem Motto „Turning Miles into Memories“. An Flughäfen wie Paris-CDG, Amsterdam und New York JFK sowie auf Social Media feiert das Programm die Reiseerlebnisse seiner Mitglieder. Mit der Sonderaktion „Miles of Memories“ können ausgewählte KundInnen ikonische Reiseziele innerhalb des Air France-KLM-Netzwerks erneut besuchen.

Auch gesellschaftliche Verantwortung bleibt im Fokus: 2024 spendeten Mitglieder über 450 Mio. Meilen an Organisationen wie UNICEF, das Rote Kreuz oder The Ocean Cleanup – ein deutliches Zeichen für das Engagement über das reine Reiseerlebnis hinaus.

Link zum Jubiläums-Video HIER

Weitere Infos unter: www.airfranceklm.com (red)