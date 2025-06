Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 24/25

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Landesweite Anti-Regierungs-Proteste in den USA:

Für morgigen Samstag, den 14.06., hat ein Aktionsbündnis in den USA landesweit zu Demonstrationen gegen die Politik des amtierenden Präsidenten Donald Trump aufgerufen. Hinsichtlich der Ausschreitungen in Los Angeles in den vergangenen Tagen ist deshalb nun auch in weiteren amerikanischen Großstädten mit teils gewalttätigen Protesten zu rechnen. Ausgenommen ist nach Angaben des Bündnisses nur die Hauptstadt Washington, D.C., in der anlässlich des Geburtstags des Präsidenten zeitgleich eine Parade stattfinden wird. Reisende sollten Menschenansammlungen generell meiden und den Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge leisten.

Pride-Parade in Sarajevo:

Außerdem findet morgen in der bosnisch-herzegowinischen Hauptstadt Sarajevo eine Pride-Parade statt. Der Festzug marschiert vom Nationalmuseum über die Straßen Zmaja od Bosne, Hiseta, die Skenderija-Brücke, Terezija, Suade, die Olga-Brücke wieder zurück zum Nationalmuseum. Gegendemonstrationen sind nicht auszuschließen, lokale Verkehrsbehinderungen sind möglich.

Proteste gegen Massentourismus in Spanien und Portugal:

In Lissabon, Madrid und Palma de Mallorca gehen die Menschen am Sonntag, den 15.06., gegen Massentourismus auf die Straße. In allen drei Städten gehen die Behörden von tausenden Teilnehmern aus - besonders in den Innenstädten ist deshalb mit erheblichen Einschränkungen im Verkehr zu rechnen. Reisende sind angehalten, die Demonstrationen grundsätzlich zu meiden.

Großdemonstration gegen den Gaza-Krieg in Den Haag:

Ebenfalls am Sonntag kommt es in der niederländischen Stadt Den Haag aller Voraussicht nach zu einer großangelegten, pro-palästinensischen Demonstration. Unter dem Motto „Red Line" soll sich der Protest gegen den Krieg in Gaza richten. Die Behörden erwarten zahlreiche Teilnehmer – entsprechend sind örtliche Verkehrseinschränkungen möglich.

Landesweiter Generalstreik in Italien:

In Italien kommt es kommenden Donnerstag, den 19.06., sowie am darauffolgenden Freitag, den 20.06., voraussichtlich zu einem landesweiten Generalstreik im privaten und öffentlichen Sektor. Vor allem der Zugbetrieb soll davon betroffen sein. Sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Leben und insbesondere im Schienenverkehr zu rechnen. Reisende sind gut beraten, sich rechtzeitig über die Situation vor Ort zu informieren.

