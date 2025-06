Local Host: Neues Gütesiegel für authentische Unterkünfte in Kroatien

Ziel der Initiative sei es, qualitativ hochwertige private Unterkünfte - mit authentischer kroatischer Gastfreundschaft durch die Gastgeber - zu fördern und als besondere touristische Erlebnisse vorzustellen. Das Gütesiegel namens “Local Host” richte sich an alle regulär als Privatvermieter gemeldeten Gastgeber, die besondere Kriterien erfüllen. Dazu würden etwa die Authentizität des Angebots, ein besonderes Maß an Gastfreundschaft und Umweltbewusstsein sowie ein hohes Niveau in der Gästekommunikation, -information, etc. zählen, heißt es in der Presseaussendung des CNTB.

Mehr Sichtbarkeit für private GastgeberInnen

„Private Unterkünfte sind ein fester Bestandteil der kroatischen Tourismuslandschaft und bieten Gästen ein unverwechselbares, authentisches Erlebnis – etwas, das uns vom Mitbewerb unterscheidet. Mit dem Label ‚Local Host‘ stärken wir diesen Sektor und ermöglichen engagierten Gastgeberinnen und Gastgebern zusätzliche Promotion und Sichtbarkeit auf nationalen und internationalen Märkten. Durch die Förderung und bessere Positionierung dieser Unterkunftsart rücken wir unseren nachhaltigen Tourismuszielen näher, die eine Balance zwischen den Bedürfnissen der Gäste und der der lokalen Bevölkerung schaffen sollen“, betonte Minister Glavina.

Einfaches Verfahren

Das Verfahren zur Beantragung des Labels sei bewusst einfach gehalten worden: Interessierte Gastgeber füllen einen Online-Selbsteinschätzungsbogen über ein eVisitor-System aus. Nach erfolgreicher Prüfung und Aufnahme erhalten sie eine physische Plakette zur Anbringung an ihrer Unterkunft sowie eine digitale Urkunde zur Verwendung in Online-marketing-Kanälen.

„Erstmals wird die Förderung von privaten Unterkünften somit systematisch und strategisch umgesetzt – ein bedeutender Schritt, wenn man bedenkt, dass Kroatien über das größte Angebot an Familienunterkünften verfügt. Ziel ist es, besonders engagierte und enthusiastische Privatvermieter hervozuheben. Das Projekt erfolgt in zwei Phasen: zuerst werden alle qualifizierten Gastgeber eingeladen, sich dem Programm anzuschließen - und danach erfolgt die gezielte Vermarktung des Labels in den Auslandsmärkten, um es als verlässliches Qualitätsmerkmal unter den Gästen zu etablieren“, erklärte CNTB-Direktor Staničić.

Spezielle Marketing-Maßnahmen

Die Gültigkeit der Auszeichnung betrage drei Jahre. Vor Ablauf der Periode würden die Teilnehmer erneut eine Selbsteinschätzung abgeben und um Zulassung ansuchen. So soll der hohe Qualitätsstandard und die Aktualität des Labels abgesichert werden. Träger der Auszeichnung „Local Host“ würden von zahlreichen Vorteilen profitieren: Sie heben sich deutlich von einer Vielzahl an privaten Anbietern ab, sprechen gezielt Gäste an, die ein authentisches und gastfreundliches Reiseerlebnis suchen, und werden im Rahmen spezieller Marketingkampagnen der CNTB auf internationalen Märkten und auf Buchungsplattformen beworben.

Das neue Label soll sich als Symbol für einen persönlichen, engagierten Gastgeberstil etablieren und die Position Kroatiens als Destination für authentische und hochqualitative Urlaubserlebnisse weiter stärken, heißt es abschließend. (red)