Emirates vereinbart elf strategische Partnerschaften

Wie Emirates mitteilte, konnte im Rahmen der dreitägigen Messe unter anderem das Memorandum of Understanding (MoU) mit der Österreich Werbung erneuert werden. Die erfolgreiche Partnerschaft wurde bereits 2024 im Zuge der ITB abgeschlossen und startet jetzt in ein neues Jahr. Die Verlängerung der Zusammenarbeit unterstreicht Emirates Engagement auf dem österreichischen Markt, wo die Airline ihre Konnektivität und Präsenz schrittweise ausgebaut hat. So konnte Emirates letztes Jahr bereits ihr 20-jähriges Jubiläum in Österreich feiern. In diesen zwei Jahrzehnten sind mehr als 5 Mio. Passagiere mit Emirates zwischen Wien und Dubai gereist.

Neben der Partnerschaft mit der Österreich Werbung erneuerte Emirates auch sein MoU mit der Malta Tourism Authority, um den Incoming-Tourismus vom globalen Streckennetz nach Malta zu steigern. Diese strategische Kooperation soll dazu beitragen, die touristische Attraktivität der Mittelmeerdestination weiter auszubauen.

Ausbau des Kreuzfahrtbereichs

Die ITB Berlin 2025 diente auch als Plattform für die Erweiterung von Emirates Partnerschaften im Kreuzfahrtbereich. Die Airline setzte ihr langjähriges Bestreben fort, Dubai als bevorzugtes globales Kreuzfahrtziel zu fördern, und kündigte die Erweiterung ihrer Kooperationen mit Costa Kreuzfahrten, TUI und AIDA Cruises an.

Emirates und Costa Kreuzfahrten verlängern ihre Zusammenarbeit bis 2027, um die Verbindungen für Reisende zwischen dem Flughafen Dubai und dem Dubai Harbour Cruise Terminal weiter zu verbessern. Auch die Verlängerung der Partnerschaft mit TUI Cruises kommt zum idealen Zeitpunkt, da die Reederei für die Saison 2025/26 ein zweites Schiff in Dubai stationiert.

Mit diesen Kooperationen möchte Emirates die Reisemöglichkeiten zwischen Luft, Land und See für ihre Passagiere noch weiter verbessern und KreuzfahrtkundInnen ein nahtloses Buchungserlebnis bieten.

Neue Asien-Strecken

Bereits im Vorfeld der ITB 2025 kündigte Emirates außerdem die Einführung von drei neuen asiatischen Reisezielen - nämlich Shenzhen in China (ab 1. Juli), Da Nang in Vietnam (ab 2. Juni) und Siem Reap in Kambodscha (ab 3. Juni) - an. Diese Expansion stärkt das Streckennetz der Fluggesellschaft und bietet sowohl Freizeit- als auch Geschäftsreisenden verbesserte Verbindungen und besseren Zugang zu den Märkten in Südostasien und Ostasien. (Red)