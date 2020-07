Ikarus Tours & PolarNews präsentieren neuen Spezialkatalog

Der neue Polare Welten 2021/22-Katalog von Ikarus Tours und PolarNews bietet eine umfangreiche Auswahl an spannenden Expeditions-Seereisen in die polaren Regionen der Arktis und Antarktis.

Auf insgesamt 124 Seiten versammelt der neue Katalog eine breite Auswahl an Expeditionsreisen auf überwiegend kleinen Kreuzfahrtschiffen mit maximal 120 Reisegästen.

Erweitert wurde das Programm für kommendes Jahr um drei neue, innovative Kreuzfahrtschiffe mit gehobenem Komfort und spezieller Expeditionsausstattung: die MS World Explorer, die MS Ultramarine und der neuen Eisbrecher Le Commandant Charcot.

Der Katalog ist derzeit ausschließlich als Online-Blätterkatalog verfügbar.

Spitzbergen-Seereisen: Eistauchen & Kajakfahren

Für Abenteuerhungrige bietet der Veranstalter eine Reise mit verschiedenen Aktivitäten wie Eistauchen, Kajakfahren und Foto-Workshop an Bord von MS Ortelius an. Mit dem Segelschiff Rembrandt van Rijn geht es für maximal 34 Passagiere auf eine winterliche Nordlichter-Tour in den Gewässern von Spitzbergen. Zudem veranstaltet Ikarus Tours wieder gemeinsam mit seinem langjährigen Partner PolarNews eine exklusive 10-tägige Spitzbergen-Umrundung auf MS Plancius im Juli 2021.

Aktiv unterwegs in Grönland

Das Grönland-Programm erweitert der Spezialist unter anderem mit aktiven Seereisen an Bord des neuen Expeditionsschiffes MS Ultramarine. Auf diesen Touren haben die Gäste die Möglichkeit, die Naturlandschaft Grönlands aus einer eindrucksvollen Perspektive zu entdecken. Dabei geht es auf der Tour „Südgrönland aktiv entdecken“ mit einem Helikopter zu verschiedenen optionalen Aktivitäten ins Landesinnere, beispielsweise zum Kayaking auf einem einsamen Gletschersee. Außergewöhnlich ist auch die neue Landexpedition “Arctic Safari" im abgeschiedenen Osten Grönlands. Hier übernachten die Gäste mitten in der arktischen Wildnis in einer luxuriösen Glamping-Unterkunft.

Neuer Eisbrecher zum Nordpol & Nordwestpassage

Seit vielen Jahren nutzt Ikarus Tours für die Reise zum 90. Breitengrad bereits den atomgetriebenen Eisbrecher 50 Years of Victory. Im kommenden Jahr können Gäste auch mit der neuen Le Commandant Charcot zum Nordpol reisen. Bei einer weiteren Expedition durchfahren die natur- und landschaftsbegeisterten Gäste die legendäre Nordwestpassage bis Nome. Für Expeditionstouren an Land bietet Ikarus Tours neben Grönland nun auch die kanadische Arktis als neue Reiseziel an. Bei der neuen Reise „Arctic pur“ übernachten die Gäste in der nördlichsten Fly-In-Lodge der Welt, umgeben von unberührter Natur. Zum Aktivprogramm der Reise gehören Kayak- und Mountainbike-Touren. Dazu bietet sich die Gelegenheit, seltene Tiere wie Belugas, Karibus und Polarbären zu beobachten.

Antarktis-Programm für Aktivurlauber

Das breite Angebot von Antarktis-Reisen umfasst die bewährten Klassiker: Von kurzen Touren, bei denen die Anreise auf die Antarktische Halbinsel teilweise per Flug stattfindet, bis hin zu der „großen Runde“, die auch die Falkland-Inseln und das Tierparadies Südgeorgien miteinschließt. Besonders sei hier auf den Termin zur Sonnenfinsternis 2021, die am 4. Dezember 2021 stattfindet, verwiesen. Für erfahrene Taucher gibt es eine neue Expeditions-Aktivreise, um das Eisparadies unter Wasser zu entdecken. Ein Geheimtipp für echte Abenteurer sind die selten angebotenen Expeditionsrouten an Bord von MS Ortelius ins Weddell-Meer mit Besuch einer Kaiserpinguin-Kolonie sowie die Halbumrundung der Antarktis von Südamerika bis Neuseeland durch das Ross-Meer.

Der Katalog ist ab sofort hier online verfügbar. (red)