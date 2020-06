Teneriffa: Fokus auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung

Die Inselregierung von Teneriffa werde bei der Umsetzung des strategischen Plans dreifach unterstützt: von der Universität von La Laguna, der Staatlichen Gesellschaft für die Verwaltung von Innovation und Technologie im Tourismus SEGITTUR (Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas) und dem Institut für verantwortungsbewussten Tourismus, die das Biosphären-Siegel mit der Verpflichtung auf nachhaltige Entwicklung vergibt.

Regierungspräsident Pedro Martín betonte, dass Teneriffa aufgrund der COVID-19-Pandemie zwar große wirtschaftliche Einbrüche erlitten habe, aber dass "wir auf Teneriffa unsere Arbeit stets fortgesetzt haben, obwohl der Tourismus zum Erliegen gekommen ist und diverse Aktivitäten eingestellt wurden.“ Er sagte weiter, dass es wichtig sei, Allianzen mit den genannten Einrichtungen und Partnern einzugehen, um die gesteckten Ziele zu erreichen.

Maßnahmen von Turismo de Tenerife

Seit 2018 hat Turismo de Tenerife "Zero Footprint"-Kriterien im Blick und rund 20 nachhaltige Maßnahmen in Bereichen Ausbildung/Schulung, Wiederherstellung, Wandern/Trekking, Events/Veranstaltungen und Errungenschaften umgesetzt. So zum Beispiel gibt es Ausbildungsaktionen und Maßnahmen für verletzte Meerestiere, die sich an die Unternehmen der Qualitätscharta für die Walbeobachtungen richtet, um ihr Engagement für die Achtung der Umwelt zu stärken. Auch das Tenerife Walking Festival gehört zum Maßnahmenplan, ein internationales Wanderfestival, bei dem den Teilnehmern vier Tage lang die Vielfalt und der Reichtum der Landschaften und der Natur Teneriffas gezeigt wird, und zwar mit einem starken nachhaltigen Akzent.

Ganz oben auf der Agenda steht auch die "Biosphere"-Zertifizierung für die Insel. Mitglied der "Biosphere Destinations Community" zu sein, bedeutet, einem Club von Reisezielen anzugehören, deren Nachhaltigkeit durch weltweit vereinbarte Kriterien in von UNESCO und UNWTO geförderten Konferenzen garantiert wird. Die "Biosphären-Destinationen" sind Reiseziele, die ihren Beitrag zu den 17 Zielen der nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen und des Pariser Abkommens gegen den Klimawandel durch die Richtlinien der Welttourismus-Charta „Sustainable +20 integral“ messen.