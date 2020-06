Tourism Fiji startet „Happy Hour TV”

„Die Fijianer sind für ihr Glücklichsein, ihre Widerstandsfähigkeit und ihre Herzensgüte bekannt, und Happy Hour TV bietet uns eine Plattform, um dies mit der Welt zu teilen“, so Matthew Stoeckel, CEO von Tourism Fiji.

Die verschiedenen „feel-good-stories“ von den 333 Inseln werden dabei von den beiden einheimischen Moderatoren Masada und Eroni präsentiert. Mit persönlichen Interviews zu Themen wie Freundlichkeit oder Widerstandskraft in der Krise spricht die Serie auf dem YouTube-Kanal von Tourism Fiji sowohl Einheimische als auch Urlauber an und sorgt alle zwei Wochen für eine Extraportion fijianisches Glück.

„Bula-Spirit“-Videos

In der ersten Episode von „Happy Hour TV“ sprechen die beiden Gastgeber unter anderem mit der Gründerin der Facebook-Seite „Barter for Better Fiji“. Die Facebook-Gruppe wurde während der Pandemie ins Leben gerufen, um auch den hilfsbedürftigen Fijianern eine Möglichkeit zu geben, durch Tauschhandel wichtige Ressourcen und Gegenstände des alltäglichen Bedarfs zu „kaufen“.

Darüber hinaus stellen Masada und Eroni das Sharing-Programm „Solia Lesu“ des Marriott Fiji Resorts und die Unterstützungsinitiative für Servicekräfte des Pearl Resorts Fiji vor.

Weitere Interviews mit Lokalmatadoren und positive Nachrichten werden alle zwei Woche auf dem YouTube-Kanal von Tourism Fiji veröffentlicht. (red)