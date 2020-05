Ponant: Letzte Bauphase für Le Commandant-Charcot

Rund 5.000 Seemeilen (ca. 9.260 km) hat das neue Polarexpeditionsschiff von Ponant, die Le Commandant-Charcot, in den vergangenen vier Wochen zurückgelegt: Von der rumänischen Niederlassung der VARD Group in Tulcea, wo der Schiffskörper gebaut wurde, ging es über das Schwarze Meer, das Mittelmeer, an Gibraltar vorbei, durch die Biskaya und den Ärmelkanal bis an die Küste Norwegens zur VARD-Werft in Sovik.

Hybrid-Antrieb

In den kommenden Monaten in Norwegen wird der Innenausbau vorgenommen. Das neue Ponant-Schiff ist mit einem Hybrid-Antrieb ausgestattet, der Flüssiggas (LNG) und Elektrobatterien kombiniert und die Umweltbelastung so gering wie möglich halten soll. Der verstärkte Schiffsrumpf qualifiziert die Le Commandant-Charcot für die Eisklasse PC2, sodass Polarregionen befahren werden können, die für gängige Expeditionsschiffe unzugänglich sind. Dazu zählen etwa der geographische Nordpol oder das Rossmeer in der Antarktis. Die Indienststellung der Le Commandant-Charcot ist für Mai 2021 geplant.

Forschungslabor an Bord

An Bord des neuen Expeditionsschiffes wird zudem ein wissenschaftliches Forschungslabor installiert sein, das mit Ausrüstungen zur Erforschung der Ökosysteme und der Artenvielfalt in der Welt des Eises ausgestattet ist. Als „Schiff der Möglichkeiten“ wird die Le Commandant-Charcot auch der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Verfügung stehen. Die moderne Spitzentechnologie soll Wissenschaftlern ermöglichen, in abgelegene Gebiete, die sonst nur schwer zugänglich sind, vorzudringen. (red.)