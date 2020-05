NCL sichert sich Kapitalspritze

Die Norwegian Cruise Line Holding Ltd. hat gestern verkündet, dass sie sich Liquidität in der Höhe von 2 Mrd. USD sichern konnte. Die Muttergesellschaft der Marken Norwegian Cruise Line, Regent Seven Seas Cruises und Oceania Cruises war in Folge der Pandemie und der damit einhergehenden vorübergehenden Einstellung des Kreuzfahrtbetriebs in finanzielle Bedrängnis geraten.

Gewappnet für 12 Monate

Dank der neuen Anleihen rechnet NCL nun mit einer Liquidität von rd. 3,5 Mrd. USD, mit der auch ein Stillstand von deutlich mehr als zwölf Monaten überstanden werden könne. Allerdings gehe das Unternehmen nicht von einer so langen Aussetzung des Kreuzfahrtbetriebs aus, heißt es in einer Aussendung. (red.)