DER Touristik belohnt Kunden für Gutschein-Wahl

Da Deutschland ebenso wie Österreich weiterhin auf eine EU-Entscheidung in Bezug auf Gutscheine bei stornierten Reisen wartet, setzt DER Touristik jetzt auf Eigeninitiative: Kunden, deren Reise infolge der bis 30. April 2020 verhängten internationalen Reisewarnung von der DER Touristik abgesagt werden mussten, können jetzt wählen zwischen Rückerstattung oder einem Gutschein über den Reisepreis plus 50 EUR Bonus für die nächste Buchung. Eingelöst werden können die Gutscheine für Reisen der Marken Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen und Travelix bis Ende 2021. Wird der Gutschein bis dahin nicht eingelöst, erhält der Kunde den bereits bezahlten Reisepreis zurück.

Der Kunde hat die Wahl

Die deutsche Bundesregierung hat die Variante „Gutschein statt Rückzahlung“ zwar befürwortet, allerdings stand bis heute, 9. April, eine Zustimmung durch die EU-Kommission aus.

Um den Kunden optimale Sicherheit zu gewähren, kann zwischen Rückzahlung oder Gutschein plus Bonus gewählt werden. Das Unternehmen wirbt aktiv für die Entscheidung für Gutscheine, da dies die beste Hilfe für Partner in den Reiseländern wäre. Nicht nur.