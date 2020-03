Kunst im und am Moxy Vienna Airport

Seit 12. Februar arbeitet der international tätige Künstler Paul Dworacek in Live Sessions an seinem Graffiti-Projekt mit dem Titel „Moxy around the world“. Insgesamt fünf Städte illustriert er an der Hof-Fassade des Moxy – allesamt natürlich Standorte, an denen Hotels der Marke zu finden sind.

Interessierte können jederzeit vorbeischauen, die Entwicklung eines gesamt 600m2 großen Outdoor Kunstwerks live mitverfolgen und dem Künstler über die Schulter schauen. Wer sich für Graffiti Kunst allgemein oder das Handwerk interessiert, hat auch die Möglichkeit, mit Paul Dworacek ins Gespräch zu kommen, sich Tipps und Insights zu holen.

Outdoor Graffiti Kunst - indoor Online-Galerie

Während Paul Dworacek outdoor, dem Wetter trotzend, ungebremst an seinem Werk arbeitet, stellt eine der ersten Online Galerien Österreichs, „Artistery´s“, in der Lounge Area des Hotels ausgewählte Kunstwerke vor. Das Besondere an der Galerie: a) sind alle Kunstwerke online zu erwerben, b) präsentieren die Galeristen Christof Braunegg und Michel Szczepanski die Werke und deren Künstler in Videos, die via QR Code direkt abgerufen werden können. Ein ganz spezielles Erlebnis, das die Essenz des Werks und die Idee und Inspiration des Künstlers ganz nah an den Interessenten herantragen soll. Die Galerie ist erst seit Herbst 2019 online. Für Besucher im Moxy daher eine der ersten Gelegenheiten, Kunst von „Artistery`s“ auch offline zu bestaunen – und bei Interesse natürlich auch zu erwerben.

Die Ausstellung von Artistery´s ist noch bis 8. Mai zu bestaunen. Paul Dworacek arbeitet bis September an der Fertigstellung seines Graffiti Kunstwerks. Besucher sind jederzeit willkommen. Die Live Sessions von Paul Dworacek werden auf der Moxy Vienna Airport Facebook Seite angekündigt. (red)