Sabrina Schwab steigt bei Travelport auf

Sabrina Schwab, bisher Country Manager von Travelport Austria hat mit sofortiger Wirkung die neue Position des Head of New Business Marketing Europe übernommen. Schwabs Aufgabenbereich umfasst damit europaweit das Marketing im Bereich der Neukundengewinnung. Sie berichtet an Keith Reed, Travelports Marketing Director Europe.

Zugleich bleibt Schwab, die seit fast acht Jahren für Travelport tätig ist, auch in Zukunft Österreich und den übrigen deutschsprachigen Ländern eng verbunden. So ist sie unverändert die gewerberechtliche Geschäftsführerin von Travelport Austria. Darüber hinaus hat sie die Verantwortung für die Marketingaktivitäten von Travelport in Österreich, Deutschland und der Schweiz übernommen.

Ihr zur Seite stehen das erfahrene Travelport-Team sowie auch Dieter Rumpel als handelsrechtlicher Geschäftsführer von Travelport Austria. In seiner Funktion als Travelports Managing Director Germany, Austria & Switzerland wird sich Rumpel in Österreich ab sofort noch stärker als bisher in das operative Geschäft einbringen. (red)