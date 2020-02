Emirates: Valentinstags-Tarife für Paare

Fluggäste können sich zudem auf ein besonderes kulinarisches Valentinstag-Erlebnis an Bord und in den weltweiten Flughafenlounges von Emirates freuen.

Destinationen:

Economy Class / Business Class

Dubai: ab 429 EUR / ab 1.949 EUR

ab 429 Bangkok: ab 459 EUR / ab 1.899 EUR

ab 459 Phuket: ab 539 EUR / ab 2.349 EUR

ab 539 Singapur: ab 639 EUR / ab 3.149 EUR

ab 639 Colombo: ab 689 EUR / ab 3.199 EUR

ab 689 Seychellen: ab 699 EUR / ab 3.499 EUR

ab 699 Mauritius: ab 739 EUR / ab 3.399 EUR

ab 739 Malediven: ab 769 EUR / ab 3.399 EUR

Die speziellen Valentinstag-Tarife sind von 10. bis 16. Februar 2020 buchbar und für Flüge bis zum 30. September 2020 (letzter Abreisetag ab Wien) gültig. Alle Preise gelten pro Person, wenn zu zweit gereist wird.

Kulinarisches Verwöhnprogramm

Da Liebe bekanntlich auch durch den Magen geht, sorgt Emirates rund um den Valentinstag an Bord sowie in ihren Flughafenlounges weltweit für ein kulinarisches Valentinstag-Erlebnis. Am 14. Februar werden an Bord Gäste aller Klassen bei Flügen ab einer Dauer von rund fünf Stunden mit liebevoll dekorierten Passionsfruchtküchlein verwöhnt.

Am Drehkreuz Dubai kommen Loungebesucher vom 13. bis 15. Februar unter anderem in den Genuss von Moet & Chandon Rosé Impérial-Champagner. Dazu gibt es eine Auswahl von Valentinstagskuchen und Desserts, darunter eine Passionsfruchttorte mit Himbeeren sowie spezielle Köstlichkeiten wie Redvelvet-Kuchen oder Redvelvet-Eiscreme.

In der A380-Bord-Lounge können Passagiere in dunkle und weiße Schokolade getauchte Erdbeeren genießen, während die Snack-Körbe in der First Class mit einer limitierten Auflage der Strawberry & Cream-Lakritz-Kugeln von Lakrids by Bülow bestückt werden. (red)