Memphis & Mississippi: 85 Jahre Elvis Presley

Das kleine Holzhaus, in dem Elvis Presley am 8. Jänner 1938 geboren wurde und seine ersten 13 Jahre wohnte, bildet heute den Mittelpunkt des Elvis Presley Birthplace Museum in Tupelo. Der Besuch des Hauses ist immer kostenlos. Zum 85. Geburtstag sind auch das dazugehörige Museum mit der Kirche aus Elvis‘ Kindertagen ohne Eintrittskarte zugänglich. So wie auch eine Geburtstagsparty ab 13.00 Uhr, auf der Cupcakes und Getränke gereicht werden.

Zeremonien, Treffen & Konzerte

Im rund zwei Stunden entfernten Memphis, wo Elvis‘ vom 14. Lebensjahr an zu Hause war und später im Sun Studio seine Karriere begann, steigen die Feiern rund um die Villa Graceland Mansion, in der Elvis als Weltstar lebte.

Am 8. Januar um 9.00 Uhr gibt es eine frei zugängliche Geburtstagszeremonie auf dem Nordrasen der Graceland Mansion. Um 10.00 Uhr folgen dann, ebenfalls kostenlos und sofern der Platz reicht, Geburtstagskuchen und Kaffee im Restaurant Vernon’s Smokehouse in Elvis Presley’s Memphis, dem Museumskomplex zu Graceland auf der anderen Straßenseite des Elvis Presley Boulevard. Im benachbarten Elvis-Hotel The Guest House at Graceland gibt es um 11.00 Uhr eine Versteigerung von Sammlerstücken rund um den „König des Rock ‘n‘ Roll“. Bis zum 11. Januar folgen weitere Veranstaltungen, darunter am 9. Januar um 10.00 Uhr „Conversations on Elvis“ mit Priscilla Presley und Elvis‘ Freund Jerry Schilling in The Guesthouse at Graceland, am selben Ort einen Tag später um 14.00 Uhr ein Treffen der Elvis-Fanclubs mit Elvis‘ Band-Mitglied James Burton, und um 19.30 Uhr in Elvis Presley’s Memphis ein Konzert mit Terry Mike Jeffrey und dem Memphis Symphony Orchestra.

Für viele dieser Veranstaltungen in Memphis, sofern überhaupt ein Eintrittsgeld fällig wird, gibt es online oder an der Tür noch Tickets. Der Besuch des Elvis-Hauses Graceland Mansion selbst kostet auch am 8. Januar Eintritt und ist wegen zahlreicher Sonderführungen für spezielle Gäste dann nur eingeschränkt möglich. Deshalb empfiehlt sich für dort ein gesonderter Besuch in den Tagen vor oder nach den Geburtstags-Festivitäten. (red)