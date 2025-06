Restplatzbörse: Last Minute-Angebote für den Sommer

KundInnen, die spontan verreisen möchten, können in diesem Sommer von sinkenden Preisen und attraktiven Angeboten profitieren. So sind laut aktuellem Preismonitor der Restplatzbörse beispielsweise Reisen nach Rhodos derzeit um bis zu 8% günstiger als im Jänner, Aufenthalte in Antalya kosten aktuell bis zu 4,3% weniger als zur Frühbucherzeit.

Gefragte Ziele zu Top-Konditionen

Auch im Sommer 2025 gehören die Klassiker unter den Mittelmeerzielen zu den Favoriten bei Spontanurlaubern. Kreta, Sardinien oder Mallorca bieten nicht nur mediterranes Flair und schöne Strände, sondern auch derzeit besonders gute Konditionen. Die breite Auswahl an Pauschalangeboten ermöglicht es Kurzentschlossenen, schnell und unkompliziert den passenden Urlaub zu buchen.

Ausgewählte Angebote für Familien:

Familien finden etwa im Sunis Efes Royal Palace Resort & Spa in der Türkei ein attraktives Gesamtpaket ab 2.400 EUR: großzügige Familienzimmer, All-inclusive-Verpflegung und flach abfallende Strände sorgen für einen entspannten Badeurlaub. Auf Kreta überzeugt das Hotel Molos Bay mit ruhiger Lage, familienfreundlichem Service und Preisen ab 1.750 EUR.

Ausgewählte Angebote für Paare:

Auch für Paare gibt es passende Angebote: Das AX The Victoria Hotel auf Malta bietet Spa, Meerblick und Wohlfühlatmosphäre ab 1.650 EUR inkl. Flug. Im Hipotels Mediterráneo auf Mallorca genießen Gäste Halbpension, Meeresnähe und organisierten Rundum-Service ab 2.550 EUR inkl. Transfer.

