nicko cruises: Neuzugang Celina in Melk getauft

Zusätzlich zur klassischen 8-tägigen Reise zwischen Passau und Budapest bringt die Celina Gäste in 15 Tagen in sieben Länder – inklusive der Städte und Orte an und der Naturschätze entlang der Donau. Mit der Celina bietet nicko cruises zudem Themenreisen für GenussliebhaberInnen und Musikfans.

Am vergangenen Wochenende wurde das Schiff nun feierlich vor der beeindruckenden Kulisse des barocken Stift Melk in Niederösterreich getauft. Die festliche Zeremonie fand in einem exklusiven Rahmen statt, begleitet von den an Bord reisenden Kreuzfahrtgästen, Vertretern der Reederei River Advice und nicko cruises sowie lokalen PartnerInnen. Namensgeberin und "Täuferin" des Schiffes war die elfjährige Celina, Tochter von Birgit Bejan, die seit 20 Jahren für nicko cruises im Einsatz ist und als Regional Operation Managerin die Donauflotte betreut, wie das Unternehmen mitteilt.

Die Celina ist ein Schwesterschiff der beliebten Viktoria, Maxima, Belvedere sowie Bolero und verstärkt als sechstes Schiff die Donauflotte des Stuttgarter Kreuzfahrtanbieters. Das Schiff stehe für stilvolles Reisen auf einem der schönsten Flüsse Europas, wie es heißt. Mit seiner modernen Ausstattung, großzügigen Kabinen – viele davon mit bodentiefen Panoramafenstern – sowie einem liebevoll gestalteten Bordkonzept, erlesener Kulinarik, Entspannung im Panorama-Salon und im Wellnessbereich lasse es keine Wünsche offen. Nach einer umfassenden Modernisierung erstrahle die CELINA in neuem Glanz. „Die Celina ist mehr als nur ein neues Schiff in unserer Flotte – sie ist Teil einer bewährten Familie und steht für Wachstum, Kontinuität und unser Markenversprechen time to discover. Ich freue mich sehr, dass wir unseren Gästen nun noch mehr Möglichkeiten bieten können, die Donau komfortabel und authentisch zu erleben“, betont Marion Hilbrich, Head of Product bei nicko cruises.

Donau Deluxe – Kultur, Geschichte & Natur

Neben der klassischen achttägigen Route erleben die Kreuzfahrenden auf der Celina die 15-tägige Reise „Sieben Länder – ein Erlebnis“. Gemäß der "Slow Cruising" Philosophie bleibt Zeit, Metropolen wie Budapest, Bratislava und Belgrad und Wien zu entdecken und versteckte Perlen und Naturwunder kennenzulernen, wie beispielsweise den roten Felsen von Belogradtschik oder das Naturparadies Kopački rit. Insgesamt warten über 2.000 Flusskilometer auf die Gäste. Informative Stadtrundgänge, Weinverkostungen, E-Bike-Touren oder auch die Durchfahrt des Eisernes Tors machen jede Etappe zu einem Erlebnis.

Auf der Genussreise erleben die Gäste die Donau von ihrer kulinarischen Seite – von Bauernkrapfen in Linz bis zur Weinverkostung in Serbien. Für Musikbegeisterte bringt die Themenkreuzfahrt „Musikalische Impressionen“ die Klänge großer Komponisten wie Mozart, Beethoven und Bruckner dorthin zurück, wo sie einst wirkten – mit Konzerten und exklusiven Einblicken in das musikalische Erbe der Donauregion. (red)