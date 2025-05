Sunny Cars: Günstige Mietwagenpreise zu Pfingsten 2025

Für viele Familien sind die Pfingstferien eine ideale Gelegenheit, dem Alltag zu entfliehen. Wer im Urlaub flexibel unterwegs sein möchte, greift gerne zum Mietwagen – und das kann sich in diesem Jahr besonders lohnen: In mehreren beliebten Feriendestinationen sind die Mietpreise für Kleinwagen deutlich gesunken, wie aktuelle Daten von Sunny Cars zeigen.

Spanien und Portugal mit günstigsten Preisen

Besonders in Spanien und Portugal sind die Kosten für Mietwagen aktuell niedrig. Auf Gran Canaria liegt der Tagespreis bei nur 19 EUR, in Málaga bei 26 EUR und in Lissabon bei 24 EUR. Auch Mallorca zeigt sich im Preisvergleich von seiner besten Seite: Ein Kleinwagen kostet hier im Schnitt 30 EUR pro Tag – mehr als 40 EUR weniger als noch zu Ostern.

Italien und Mykonos teurer, aber stabil

Demgegenüber stehen höhere Tagespreise in Italien und Griechenland: In Rom beträgt der Durchschnitt 47 EUR pro Tag, auf Sizilien rund 53 EUR. Auf der Insel Mykonos liegt der Tagespreis bei 45 EUR – ein Anstieg um rund 20 EUR gegenüber der Osterzeit.

Früh buchen lohnt sich weiterhin

Wie bereits in den Vorjahren zeigt sich: Wer frühzeitig bucht, spart. „Last-Minute-Mietwagen kosten deutlich mehr, und beliebte Kategorien wie Kleinwagen sind kurzfristig oft ausgebucht“, erklärt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars.

Wochenpreise im Überblick

Eine Analyse der Wochenpreise (07.–14.06.2025) zeigt ebenfalls klare Preisunterschiede zwischen den Zielregionen:

Spanien: Gran Canaria (132 EUR), Málaga (181 EUR), Mallorca (207 EUR), Ibiza (251 EUR)

Gran Canaria (132 EUR), Málaga (181 EUR), Mallorca (207 EUR), Ibiza (251 EUR) Griechenland: Athen (243 EUR), Mykonos (315 EUR), Durchschnitt 279 EUR

Athen (243 EUR), Mykonos (315 EUR), Durchschnitt 279 EUR Portugal: Lissabon (167 EUR), Faro (188 EUR), Madeira (367 EUR)

Lissabon (167 EUR), Faro (188 EUR), Madeira (367 EUR) Italien: Rom (328 EUR), Neapel (296 EUR), Palermo & Olbia (je ca. 370 EUR)

Rom (328 EUR), Neapel (296 EUR), Palermo & Olbia (je ca. 370 EUR) USA: San Francisco (335 EUR), Miami (353 EUR), Los Angeles (440 EUR)

(red)