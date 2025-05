TUI: Exklusive Reisewelt-Tour nach Thailand und Vietnam

Die zehntägige Tour führte die Teilnehmenden gemeinsam mit Yoshitaka Nistl (TUI Österreich, Vertrieb Außendienst), Silvana Redo (Robinson, Regional Manager Sales & Marketing Austria) und Muhammed Mumcuoglu (Turkish Airlines, Marketing Representative) zu einigen Highlights in Südostasien. Im Fokus standen neben kulturellen Erlebnissen auch Besichtigungen ausgewählter Hotels aus dem TUI-Portfolio - insbesondere des neuen Robinson Clubs Nam Hoi An.

Erkundungstour in Südostasien

Nach der Ankunft in der thailändischen Hauptstadt erkundete die Gruppe bei einer Kanaltour und dem Besuch des Wat Arun erste kulturelle Highlights. Anschließend ging es weiter nach Phuket, wo die Teilnehmenden für drei Nächte im Robinson Khao Lak eincheckten. Neben einem authentischen Thai-Kochkurs standen auch eine Tour durch die Phang Nga Bay mit Besuch der James-Bond-Inseln sowie Hotelbesichtigungen, etwa im Avani+ Khao Lak, auf dem Programm.

Nach drei erlebnisreichen Tagen ging es weiter nach Zentralvietnam. Dort bezog die Gruppe für zwei Nächte den neu eröffneten Robinson Nam Hoi An, der direkt an einem kilometerlangen Sandstrand liegt und mit viel Natur sowie modernen Erholungsangeboten punktet. Auf dem Programm standen eine Stadtrundfahrt in Da Nang, ein Ausflug nach Hoi An samt traditioneller Bootsfahrt sowie ein Teeworkshop im Reaching Out Teehaus.

Zum Abschluss der Reise verbrachten die Teilnehmenden zwei Nächte in Saigon. Hier erwarteten sie eine geführte Food-Tour per Vespa durch das Nachtleben, der Besuch der Tunnelanlagen von Cu Chi und ein gemeinsames Abschiedsessen mit vietnamesischen Spezialitäten. Der Rückflug nach Wien erfolgte - ebenso wie bereits der Hinflug - mit Turkish Airlines über Istanbul. (red)