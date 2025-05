TUI LIVE Erleben-Tour: One night in Heraklion

Die jüngste TUI LIVE Erleben-Tour führte vom 9. bis 10. Mai acht Reisebüromitarbeitende auf die griechische Insel Kreta. Unter dem Motto „One night in Heraklion“ erhielten die Teilnehmenden in Begleitung von Thomas Müller, Verkaufsleitung Süd bei TUI Österreich, einen kompakten Einblick in die Destination.

Vielfältige Einblicke

Die Anreise erfolgte mit Austrian Airlines. Unterkunft bot der zentral gelegene Adults-only Club TUI Magic Life Candia Maris an der Nordküste der Insel. Nach dem Check-in ging es direkt in die Inselhauptstadt Heraklion. Dort stand eine geführte Tour zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten auf dem Programm. Anschließend hatten die Teilnehmenden Zeit zur freien Verfügung, bevor der Tag mit einem gemeinsamen Abendessen im Restaurant Parasties am Hafen ausklang.

Am Folgetag erkundeten die Agents das Clubangebot vor Ort - inklusive Sport- und Freizeitmöglichkeiten sowie Hotelführung. Bei einem abschließenden Cocktail in entspannter Atmosphäre bot sich Gelegenheit zum Austausch, bevor es zurück nach Wien ging.

„One night in …“

Das Format „One night in …“ ist Teil der neuen TUI LIVE Erleben-Tourreihe. Es richtet sich sowohl an BrancheneinsteigerInnen als auch an erfahrene Reisebüromitarbeitende, die ihr Wissen auffrischen möchten – jeweils mit nur einer Übernachtung vor Ort. (red)