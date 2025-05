TUI Ticket Shop: Einladung zum Flughafen-Event

Der TUI Ticket Shop veranstaltet gemeinsam mit Emirates und Robinson ein besonderes Event für Reiseprofis am Flughafen Wien. Am Mittwoch, 21. Mai 2025, erwartet die Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Programm mit Produktnews, Tipps und einer exklusiven Besichtigung der Emirates Boeing 777 – inklusive Blick in die neue Premium Economy Class.

Nach informativen Präsentationen aller Partner klingt der Abend bei einem gemeinsamen Dinner in der Vienna Airport Lounge aus. Treffpunkt ist um 17:30 Uhr beim EK Service-Desk im Terminal 3.

Exklusive Einblicke & Networking

Neben wertvollem Insiderwissen und einem Blick hinter die Kulissen bietet das Event auch Raum für persönlichen Austausch mit den Veranstaltern Michael Gruber (Emirates), Silvana Redo (Robinson) und Thorsten Gruber (TUI Ticket Shop). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt – eine rasche Anmeldung wird empfohlen.

Datum: Mittwoch, 21.Mai 2025

Mittwoch, 21.Mai 2025 Uhrzeit: ab17:30 Uhr

ab17:30 Uhr Treffpunkt: Terminal 3, EK Service-Desk

Anmeldung unter: events@tuiticketshop.at

