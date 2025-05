TUI LIVE Erleben-Tour in Olbia

Vom 30. April bis 3. Mai reisten zehn Agents gemeinsam mit TUI Österreich Verkaufsleiter Süd, Thomas Müller, im Rahmen einer TUI LIVE Erleben-Tour nach Olbia. Der Flug erfolgte ab Salzburg mit Eurowings. Im Mittelpunkt der viertägigen Inforeise stand die Kombination aus Hotelbesichtigungen und Naturerlebnissen entlang der Ostküste der italienischen Insel.

Einblicke in das TUI Portfolio vor Ort

Untergebracht war die Gruppe im weitläufigen Grande Baia Resort and Spa am Capo Coda Cavallo - einem familienfreundlichen Hotel inmitten eines 80ha großen Naturareals. Die Besichtigung ausgewählter Häuser des TUI Portfolios bildete einen Schwerpunkt der Tour: Das Adults-only TUI Blue Matta Village, das TUI Blue Budoni sowie das Hotel La Bisaccia an der Costa Smeralda standen auf dem Programm.

Ergänzt wurde die Reise durch Ausflüge zur Costa Smeralda und zur Insel La Maddalena, die Teil des gleichnamigen Nationalparks ist. Abgerundet wurde die Tour mit einem gemeinsamen Abendessen in der Osteria Maria, inklusive Live Musik und Spezialitäten der sardischen Küche. (red)