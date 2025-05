Strategische Partnerschaft zwischen Verkehrsbuero & Marriott

Verkehrsbuero Hospitality setzt mit der Umwandlung ihrer fünf Austria Trend Hotels einen strategischen Schritt in der österreichischen Hotellerie. Zur offiziellen, feierlichen Vertragsunterzeichnung trafen sich Marriott Internationals President & CEO Anthony Capuano und Verkehrsbuero CEO Martin Winkler. Die Vereinbarung mit Marriott unterstützt das Ziel der Verkehrsbuero Hospitality, ihr Portfolio zu diversifizieren und nachhaltiges Wachstum zu fördern, während weiterhin einzigartige Erlebnisse für die Gäste geschaffen werden.

Die Hotels werden künftig unter den Marken Tribute Portfolio, AC Hotels und erstmals Four Points Flex by Sheraton betrieben. Damit erweitert Marriott sein Portfolio in Österreich um mehr als 1.100 Zimmer und stärkt insbesondere das Mittelklassesegment. Die ersten Umwandlungen sollen bis zum dritten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

Vier Four Points Flex by Sheraton-Hotels

Mit dem Markteintritt von Four Points Flex by Sheraton in Österreich werden vier Häuser in Wien und Salzburg neu positioniert. Das Austria Trend Hotel beim Theresianum Wien wird bis Q3 2025 zum Four Points Flex by Sheraton Vienna Hauptbahnhof, während das Hotel Salzburg Messe künftig unter gleichem Markennamen firmiert. 2026 folgen zwei weitere Umwandlungen in Wien – darunter ein Doppelmarken-Hotel mit AC Hotels by Marriott beim Naschmarkt.

Tribute Portfolio erweitert Premiumsegment

Das traditionsreiche Parkhotel Schönbrunn wird künftig Teil des Tribute Portfolios – einer Kollektion individuell geführter Hotels im gehobenen Segment. Damit stärkt Marriott sein Premiumangebot in Wien und unterstreicht die Bedeutung des Standorts im europäischen Wachstumsplan. Mit der neuen Vereinbarung wächst das Marriott-Portfolio in Österreich auf 26 Hotels unter 14 Marken. (red)