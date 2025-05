Dertour Austria Campus Live auf den Malediven

Unter der Leitung von Hannelore Wallinger (Sales Specialist Dertour Austria) und Marie-Christine von Strachwitz (Key Account Leisure Sales Austrian Airlines) erkundeten die TeilnehmerInnen die Adaaran Resorts, die für ihre Kombination aus traditioneller maledivischer Gastfreundschaft und modernem Komfort bekannt sind. Einen Tag verbrachten die Agents außerdem im Luxushotel Heritance Aarah, das vom Reisemagazin Condé Nast als „Bestes Resort im Indischen Ozean“ ausgezeichnet wurde.

Unvergessliche Erlebnisse & fundiertes Wissen

Mit dieser Veranstaltung unterstreichen Dertour Austria und Austrian Airlines ihr Engagement, österreichischen Reisebüroagents praxisnahe Erfahrungen und fundiertes Wissen über Fernreiseziele zu vermitteln. Denn solche Initiativen stärken nicht nur die Produktkenntnis, sondern auch die Kundenberatungskompetenz der Reiseprofis.

So beinhaltete das Programm neben den Hotelbesichtigungen auch exklusive Aktivitäten wie eine Delfin-Safari, bei der die TeilnehmerInnen die Möglichkeit hatten, die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten. Den Abschluss bildete eine Sunset-Photo-Tour, bei der die malerischen Sonnenuntergänge der Malediven fotografisch festgehalten wurden. Diese Momente boten nicht nur unvergessliche Eindrücke, sondern auch wertvolle Inhalte für die Social-Media-Kanäle der Agents. Martina Hagenauer von Weltweitreisen in Eugendorf schwärmte nach dem Campus Live: „Alles in allem: eine Top-organisierte, abwechslungsreiche Tour, bei der wir sehr viel herzliche Gastfreundschaft erfahren haben. Herzlichen Dank dafür an Dertour Austria und alle beteiligten Partner!“

Mit dabei waren:

Daniel Beck, Columbus Reisen Linz; Daniela Dorner, Mader Reisen Linz, Christine Gödde, ÖAMTC Salzburg; Martina Hagenauer, Weltweitreisen Eugendorf; Regina Kastelitz, Kuoni Wien; Manuela Mairhuber, Ruefa Wien; Katharina Prenner, Restplatzbörse Vösendorf; Eveline Rosskogler; Gruber Reisen St. Lorenzen sowie Monika Thurnhofer, Reisewelt Mauthausen. (red)