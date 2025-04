Neuer kultimer-Katalog von Studiosus

Insgesamt bündelt das Eventreisen-Angebot von Studiosus rund 50 Reiseideen zu Kunst & Ausstellungen, musikalischen Highlights, kulinarischen Reisen und Reise-Specials, wie z. B. "Agatha Christies Spuren in Istanbul", "London für Fotografen" und "Paris der Modeschöpfer." Zu den weiteren neuen Eventreisen, die in der Mai-Ausgabe enthalten sind, zählen außerdem beispielsweise die Tour zur "Architekturbiennale in Venedig" und zur "Last Night of the Proms" in London. Darüber hinaus können sich Studiosus-Gäste auf einem Kulturtrip durch die Speisekarte der Normandie schlemmen oder im Herbst die Wälder in Lappland erleben.

Kurz, konzentriert, kulturorientiert

Das kultimer-Angebot ist eine Mischung aus Eventreisen und Kulturtrips zu Konzerten, Ausstellungen und Theateraufführungen in aller Welt. Zur Wahl stehen aber auch zahlreiche Reisespecials. Begleitet werden die Kulturtrips von speziell qualifizierten Studiosus-Reiseleiterinnen und -Reiseleitern. Charakteristisch für alle kultimer-Reisen ist zudem das Rundum-Sorglos-Leistungspaket: die perfekte Organisation inklusive Eintrittskarten und das Rahmenprogramm. Ein weiteres Plus: Viele kultimer-Angebote sind auch als individuelles Paket aus Hotel, Event und Anreise buchbar.

Weitere Informationen unter: www.kultimer.com (red)