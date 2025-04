Rhomberg Reisen: Frühlingsangebote für Korika

Ab dem 27. April startet der Vorarlberger Korsika-Spezialist Rhomberg Reisen wieder mit seinem Sommerprogramm und Charterflügen. Von Wien, Salzburg, Innsbruck, Graz, Memmingen, Friedrichshafen und St. Gallen-Altenrhein geht es in weniger als anderthalb Stunden nonstop in den Frühling. Gäste, die ab Friedrichshafen oder Altenrhein fliegen, profitieren zudem von kostenlosem Parken am Flughafen.

Frühjahrsangebote zum Saisonstart

Pünktlich zum Saisonbeginn bietet der Reiseexperte attraktive Frühjahrsangebote für Kurzentschlossene. So ist eine Korsika-Woche in den Ferienwohnungen Le Home & A Merula in Calvi bereits ab 699 EUR pro Person inklusive Flug und Transfer buchbar.

Auch das beliebte Feriendorf „Zum Störrischen Esel“ ist zum Saisonstart wieder geöffnet. Rhomberg Reisen vertreibt dieses Feriendorf exklusiv und bietet ebenfalls zahlreiche Angebote für ein frühsommerliches Inselerlebnis.

Weitere Infos unter: www.rhomberg-reisen.de (red)