Einladung: Dertour Austria-Veranstaltungen im Mai

Gleich Anfang Mai findet in Bregenz, Innsbruck und Bozen ein Talk & Dine gemeinsam mit Aldiana Club Resorts, der Expeditionsreederei Swan Hellenic, Melia Hotels International sowie dem Flughafen München statt.

Doch damit nicht genug: Mitte Mai bietet Dertour Austria gemeinsam mit ausgewählten Partnern Veranstaltung der Reihe „Dertour Regional“ in Velden, Zell am See, Wels und St. Pölten an. Im Rahmen der informativen Abend-Events erhalten Agents Insidertipps und News von Constantinou Bros Hotels, der Sani Ikos Group, Melia Hotels International sowie vom Fremdenverkehrsamt Tunesien.

Anmeldung: Die Veranstaltungen finden mit begrenzter Teilnehmer-Zahl statt. Anmeldungen sind bereits über ComeCloser möglich. (red)