schauinsland-reisen schaltet Teile des Winterprogramms 2025/26 frei

„Insgesamt sind bereits rund zwei Drittel unserer Pauschalreisen buchbar – und das weit vor der Veröffentlichung unserer neuen Kataloge im Mai“, sagt Anja Dammann, Leiterin des Partnervertriebs bei schauinsland-reisen. Wer darauf nicht warten möchte, findet im Reisebüro schon jetzt attraktive Angebote für Herbst und Winter.

Hohe Nachfrage

In den vergangenen Wochen hätten sich viele unserer Vertriebspartner mit Anfragen zum kommenden Winter gemeldet. Deshalb seien weite Teile des Portfolios noch früher freigeschaltet als gewohnt freigeschalten worden, so Dammann. Besonders beliebt seien die Kanaren, wo bereits die Hotels von Iberostar und Lopesan sowie auch die firmeneigenen R2-Hotels von schauinsland-reisen in den Systemen freigeschaltet sind. Auch Ägypten gehöre zu den stark nachgefragten Destinationen. Dort würden die Gäste bereits aus einer Vielzahl an Hotels renommierter Ketten wie Pickalbatros, SUNRISE, Jaz und Orascom wählen können. Insgesamt liege die Zahl der Vorausbuchungen für den kommenden Winter aktuell etwa 50% über dem Vorjahr, was den anhaltenden Frühbuchertrend unterstreiche.

Deutlich gestiegen sei zum Beispiel die Nachfrage für Fernreisen nach Thailand. Beliebte Strandhotels wie das Sunprime Kamala Beach auf Phuket und das La Flora Khao Lak würden bereits eine hohe Nachfrage erfahren. Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo unter anderem bereits mehrere Hotels der Rixos-Kette buchbar seien, gebe es zahlreiche Buchungen für den kommenden Winter – ebenso wie im Indischen Ozean und in der Karibik, so der Reiseveranstalter in einer Aussendung.

Explorer-Buchungen ebenfalls bereits möglich

Die Produkte des Bausteinspezialisten Explorer seien ebenfalls in den Buchungssystemen freigeschaltet. Reisebüros hätten damit zusätzlich zu den vielfältigen Pauschalangeboten von schauinsland-reisen die Möglichkeit, ihren Kunden persönliche und individuelle Reisepakete zu schnüren. Das weltweite Portfolio umfasst mehr als 70 Länder von Nordamerika über Afrika und Asien bis hin zu Australien und Neuseeland. Die VerkäuferInnen der Reisebüros würden mit dem Explorer-Buchungssystem TripBuilder auch komplexe Reisen mit Flügen, Mietwagen, Unterkünften, Transfers und Aktivitäten in Echtzeit planen und buchen können, inklusive eines Großteils des schauinsland-reisen-Portfolios.

„Wer schon genau weiß, wann er wohin reisen möchte, sollte jetzt buchen, um sich die besonders begehrten Zimmerkategorien zu sichern und gleichzeitig von unseren attraktiven Frühbucherkonditionen zu profitieren. Diese Rabatte können oft mit weiteren Aktionen wie beispielsweise einem kostenlosen Upgrade oder einem Langzeitaufenthalt kombiniert werden, so dass die Gäste mit einer frühen Buchung insgesamt bis zu 50% auf den Hotelpreis sparen können“, erklärt Dammann. (red)