Ruefa bietet Sommerfrische mit Charterflug nach Rostock

Wer sich im Sommer nach einer belebenden Meeresbrise sehnt und eine neue Urlaubsvariante ausprobieren möchten, bieten sich die nordischen Urlaubsangebote von Ruefa an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns an. Reisende können Seebäder wie Warnemünde, mondäne Kurorte wie Heiligendamm sowie Seebrücken, Leuchttürme und Promenaden entlang der Küste entdecken und erleben. Das Festland und die Badeinseln Rügen und Usedom bieten mit flach abfallenden Sandstränden ideale Bedingungen zum Baden, für Strandspaziergänge oder zum Muschel- oder Bernsteinsammeln.

Im Sommerprogramm 2025 präsentiert Ruefa eine Auswahl an Reiseangeboten zu den schönsten Zielen an der deutschen Ostsee. Einige davon sind als Fly & Drive-Pakete buchbar, inklusive Flughafentransfer oder Mietwagen. Von 18. Mai bis 12. Oktober 2025 verbindet ein neuer wöchentlicher Charterflug Wien mit Rostock – jeden Sonntag nonstop hin und retour. In 90 Minuten Flugzeit erschließt sich die Ostseeküste als Coolcation-Ziel für den Sommer.

Angebotsbeispiele

Radrundreise mit Gepäcktransport: Küstenzauber auf der Insel Rügen

7 Nächte mit Frühstück in Drei-Sterne-Hotels auf der Insel Rügen inkl. Flug von/bis Wien nach Rostock, Rail & Fly mit den ÖBB, wahlweise Flughafentransfer in Deutschland, Miet-E-Bike und Gepäcktransport von Hotel zu Hotel, Termine: bis 5.10.2025, Preis: ab 1.699 EUR pro Person

Badereise an die Ostsee: Coolcation & Eleganz im Strandhotel Zingst

7 Nächte mit Frühstück direkt an der Zingster Seebrücke im naturbelassenen Nationalpark inkl. Flug ab/bis Wien nach Rostock, wahlweise Flughafentransfer in Deutschland oder Mietwagen, Termine: bis 5.10.2025, Preis: ab 1.449 EUR pro Person

Die Ostsee entspannt erleben: Genusstage im Aja Resort Warnemünde

7 Nächte mit Frühstück in exklusiver Strandlage in Warnemünde Inkl. Flug ab/bis Wien nach Rostock, Rail & Fly mit den ÖBB, wahlweise Flughafentransfer in Deutschland oder Mietwagen Termine: bis 0.10.2025, Preis: ab 1.229 EUR pro Person

Luxuriös am Meer: Exklusive Urlaubstage im Grand Hotel Heiligendamm

7 Nächte mit Frühstück Inkl. Flug ab/bis Wien nach Rostock, Rail & Fly mit den ÖBB, wahlweise Flughafentransfer in Deutschland oder Mietwagen, Termine: bis 11.9.2025, Preis: ab 1.899 EUR pro Person

