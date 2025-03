DERTOUR lädt zu einer Story-Telling-Tour nach Griechenland

Bilder, Stimmen und Emotionen perfekt in Szene setzen – eine Eigenschaft, die Radiomoderatoren beherrschen. Gerade in der Urlaubsberatung entscheiden hauptsächlich Emotionen, ob ein Urlaub gebucht wird oder nicht. Auf dieser Tour lernen interessierte TeilnehmerInnen von Krejci, KundInnen für ihr Angebot zu begeistern – noch dazu im perfekten Setting: auf Zakynthos.

Lernen und genießen

Mit Austrian Airlines geht es am 23. Mai 2025 per am Tagesrandflug auf die griechische Insel, wo das „Domes Aulus Zante, Autograph Collection“ bei einer Besichtigung unter die Lupe genommen wird. Anschließend erhalten die Teilnehmenden in einer zweistündigen Schulung praktische Tipps sowie Tricks von dem Kommunikationsprofi. Bevor es am späten Nachmittag wieder zurück nach Wien geht, bleibt noch ausreichend Zeit die Hotelannehmlichkeiten sowie Sonne, Strand und Meer zu genießen. Die offizielle Einladung von DERTOUR Austria ergeht in Kürze an die Reisebüros; geeignet ist dieser Tagestrip samt Seminar für Neu- und Quereinsteiger. (red)