Expedia TAAP startet Frühlingsaktion

"Diese Aktion bietet ReiseberaterInnen eine wertvolle Gelegenheit, ihre Buchungen zu steigern, ihren Umsatz zu maximieren und die Kundenzufriedenheit zu verbessern, indem unschlagbare Rabatte auf Hotelaufenthalte weltweit bereitgestellt werden", so das Unternehmen in der Aussendung. So umfasst das zeitlich beschränkte Angebot Rabatte von mindestens 25% für Tausende Hotels an Top-Reisezielen weltweit. Gültig ist die Frühlingsaktion für Buchungen bis 31. März 2025, für Reisen bis zum 8. September 2025.

Wovon Agents profitieren

Expedia TAAP bietet Agents mit mehr als 3 Mio. Unterkünften, 170.000 Touren, Aktivitäten und Attraktionen, 110 Mietwagenanbietern und 500 Fluggesellschaften einen äußerst umfangreichen Bestand. Darüber hinaus stellt die Expedia Group ReiseberaterInnen zahlreiche Tools und Technologien für erfolgreiche Abschlüsse zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem der virtuelle Assistent für Selfservice-Vorgänge sowie der Live-Chat mit erfahrenen MitarbeiterInnen für fachkundige Unterstützung und Hilfe bei der Entscheidungsfindung.

Weitere Informationen unter: www.expediataap.com (red)