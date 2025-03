GTA Touristik: Nordeuropa entdecken - Skandinavien, Schottland & England

Next Slide

In der kommenden Saison bietet GTA Touristik verschiedene faszinierenden Rundreisen in Nordeuropa an. Dabei werden sowohl die atemberaubende Natur als auch historische Städte und kulturelle Highlights miteinander verbunden. Gemeinsame KundInnen können beispielsweise die beeindruckenden Landschaften und kulturellen Schätze Skandinaviens entdecken - von den einmaligen Fjorden Norwegens bis zu der historischen Altstadt Stockholms. Ein weiteres eindrucksvolles Erlebnis ist die Schottland-Rundreise, die den Gästen die 'mystische' Schönheit des Landes näherbringt, sowie die Entdeckungsreise zu den Hebriden-Inseln, wo Natur und Geschichte auf unvergleichliche Weise aufeinander treffen.

Einzigartige Rundreisen

Die Große Skandinavien Rundreise führt von Oslo durch die malerischen Fjorde Norwegens, das Nordkap und das finnische Lappland bis nach Stockholm und bietet somit einen umfangreichen Einblick in die Highlights im hohen Norden. Für LiebhaberInnen von Städtereisen empfiehlt das GTA Team die Skandinavischen Königsstädte. Dabei erleben die gemeinsamen Gäste eine Entdeckungstour durch Kopenhagen, Oslo und Stockholm. Weiters begeistert Südschweden mit idyllischen Küsten, tiefen Wäldern und charmanten Dörfern.

Die Best of England Reise führt durch die renommierten Universitätsstädte Oxford und Cambridge, durch das historische York und den Lake District. Eine Rundreise durch Südengland bietet atemberaubende Küstenlandschaften und historische Highlights wie Bath und das mystische Dartmoor.

In Schottland erwarten die Reisenden die lebendigen Städte Glasgow und Edinburgh sowie die Highlands inklusive des legendären Loch Ness. Die Inneren & Äußeren Hebriden führen zu den spektakulärsten Inseln Schottlands, darunter die Isle of Skye sowie die Isle of Lewis & Harris, die mit ihrer unberührten Natur und historischen Stätten verzaubern.

Reisebeispiele:

All diese Reisen bieten einzigartige Erlebnisse und sind perfekt für Entdecker, die Skandinavien und das Vereinigte Königreich in ihrer gesamten Vielfalt erleben möchten.

Große Skandinavien Rundreise

Mai bis Juli - 12 Tage ab 2.990 EUR p.P.

Inkl. Flüge, Nächtigung, Verpflegung und Besichtigungen lt. Programm

Skandinavische Königsstädte

Mai bis August - 6 Tage ab 1.490 EUR p.P.

Inkl. Flüge, Nächtigung, Verpflegung und Besichtigungen lt. Programm

Südschweden

Juni bis August - 7 Tage ab 1.890 EUR p.P.

Inkl. Flüge, Nächtigung, Verpflegung und Besichtigungen lt. Programm

Best of England

Mai bis September - 8 Tage ab 1.990 EUR p.P.

Inkl. Flüge, Nächtigung, Verpflegung und Besichtigungen lt. Programm

Südengland - Cornwall

Mai bis September - 8 Tage ab 2.090 EUR p.P.

Inkl. Flüge, Nächtigung, Verpflegung und Besichtigungen lt. Programm

Schottland

Mai bis September - 8 Tage ab 2.190 EUR p.P.

Inkl. Flüge, Nächtigung, Verpflegung und Besichtigungen lt. Programm

Die Inneren & Äußeren Hebriden

Juli - 10 Tage ab 3.390 EUR p.P.

Inkl. Flüge, Nächtigung, Verpflegung und Besichtigungen lt. Programm

Advertorial