Verleihung der TUI Global Hotel Awards 2025

Bei der Preisverleihung in Berlin trafen sich Branchenführer, Top-Hotelmarken und Hotelfachleute, um die Hoteliers zu ehren, die sich laut KundInnen-Feedback besonders für das Wohl ihrer Gäste einsetzen. Die Gewinner werden nämlich ausschließlich durch die Bewertung der Gäste bestimmt und die diesjährigen Gewinner stehen demnach für ausgesprochen hohe Zufriedenheitswerte (CSQ).

Gewinner des TUI Global Hotel Award 2025:

Im Namen der mehr als 20 Millionen Gäste hat die TUI Group nun die Gewinner der TUI Global Hotel Awards 2025 bekanntgegeben, mit denen die besten Hotels und Resorts aus aller Welt ausgezeichnet werden. Die Auszeichnungen repräsentieren dabei die ganze Bandbreite des globalen TUI Portfolios: kleine familiengeführte Hotels, Boutique-Hotels, große Resorts, Strandhotels, Spa- und Wellnesszentren sowie Ski- und Städtehotels.

Bestes Hotel weltweit: Lindos Blu Luxury Hotel & Suites

Der Höhepunkt der Preisverleihung ist die Auszeichnung „Best Hotel Globally“, mit der das Hotel mit den besten Kundenbewertungen aller Märkte und in allen Kategorien gekrönt wird. Zum vierten Mal in Folge wurde dieser Titel an das Lindos Blu Luxury Hotel & Suites in Rhodos verliehen.

"Das gesamte Team des Lindos Blu Luxury Hotel & Suites zeichnet sich durch konstant hervorragende Leistungen aus. Trotz steigender Qualitätsstandards und zunehmender Konkurrenz gehören sie immer zu den Besten der Welt. Ihr Hotel, ihre Mitarbeitenden und das Erlebnis, das sie bieten, sind außergewöhnlich und es ist mir eine große Ehre, ihr Engagement zu würdigen“, sagt David Schelp, CEO Markets + Airline.

Bestes Hotel Eigenanreise: Time to Smile Aparthotel Golden Lodges

Auch dieses Jahr ist wieder ein österreichisches Hotel unter den Gewinnern: Das unter der TUI Hotelmarke Time to Smile geführte Aparthotel Golden Lodges in Rauris im Salzburger Land. Das erst letztes Jahr neu eröffnete Aparthotel liegt direkt an der Piste und bietet je nach Jahreszeit eine große Auswahl an sportlichen Aktivitäten, von Langlaufen über Skifahren bis hin zu Wandern und Mountainbiken.

Bestes Hotel DACH: Hotel Acanthus Cennet Barut Collection

Die TUI Global Hotel Awards verdeutlichen auch dieses Jahr wieder, dass die Gäste je nach Herkunftsland unterschiedliche Vorlieben bei der Hotelauswahl haben. Die besten Bewertungen von TUI-Gästen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz hat das Acanthus Cennet Barut Collection in Side in der Türkei, erhalten. Das familienfreundliche Hotel in unmittelbarer Nähe zum Strand bietet neben einer modernen Ausstattung ein umfangreiches Angebot an Aktivitäten sowie kulinarischer Highlights.

Bester Newcomer: Constantinou Bros Asimina Suites Hotel

Bei der diesjährigen Preisverleihung wurden auch neue Kategorien eingeführt, zu denen beispielsweise die Kategorie „Best Newcomer“ gehört. Der Preisträger, das Constantinou Bros Asimina Suites Hotel, befindet sich in Paphos auf Zypern und wird als Fünf-Sterne-Hotel mit Suiten nur für Erwachsene geführt.



Bestes Stadthotel: H10 Casa de la Plata

In dieser Kategorie werden die Stadthotels aus dem TUI-Portfolio ausgezeichnet, die von den Gästen aus allen Quellmärkten, in denen das Hotel angeboten wird, die höchste Bewertung erhalten haben. Der „Best Hotel Cities“-Award wurde dem H10 Casa de la Plata in Spanien für seine hervorragende Qualität und seinen Service verliehen. Das H10 Casa de la Plata ist ein neu erbautes Vier-Sterne-Hotel im historischen Zentrum von Sevilla.

TUI Sustainability Award: Akra Hotels investieren in 100% grüne Energie

Mit diesem Preis wird die aufregendste, inspirierendste und innovativste Nachhaltigkeitsinitiative eines Hotels in den letzten zwölf Monaten ausgezeichnet. Sei es durch die Umgestaltung des Hotelbetriebs oder der Lieferketten als Antwort auf die globalen ökologischen Herausforderungen. In diesem Jahr wurde der TUI Sustainability Award 2025 an Akra Hotels für ihre Investitionen in 100% grüne Energie verliehen. Die Gruppe engagiert sich bereits seit vielen Jahren für das Thema Nachhaltigkeit und treibt mehrere wirkungsvolle Initiativen in ihrem Unternehmen voran.

Ehrung für Carmen Riu - eine Pionierin des Tourismus

Mit dem „Lifetime Achievement Award“ werden diejenigen geehrt, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Diesen hat heuer Carmen Riu, ehemalige CEO von RIU Hotels & Resorts, für ihre visionäre Führungsrolle in der Hotelbranche erhalten.

Alle Gewinner des TUI Global Hotel Award 2025:

Bestes Hotel weltweit: Lindos Blu Luxury Hotel & Suites (Rhodos, Griechenland)

Bestes Hotel TUI D/A/CH: Acanthus Cennet Barut Collection (Manavgat, Türkei)

Bestes Hotel Eigenanreise : TIME TO SMILE Aparthotel Golden Lodges (Salzburg, Österreich)

Bestes Newcomer Hotel: Constantinou Bros Asimina Suites Hotel (Paphos, Zypern)

Bestes Hotel Städte: H10 Casa de la Plata (Sevilla, Spanien)

Bestes Hotel TUI Polen & Tschechische Republik: Hotel Meryan (Okurcalar, Türkei)

Bestes Hotel TUI Nordics: Flamingo Paradise Beach Hotel (Protaras, Zypern)

Bestes Hotel TUI UK & Irland: TUI BLUE Barut Andiz (Side, Türkei)

Bestes Hotel TUI Niederlande: Steigenberger Coraya Beach (Marsa Alam, Ägypten)

Bestes Hotel TUI Belgien: Rixos Sharm El Sheikh Adults Only (Sharm el-Sheikh, Ägypten)

Bestes Hotel TUI Frankreich: Club Lookéa Maspalomas (Gran Canaria, Spanien)

Bestes großes Hotel: Riu Gran Canaria (Gran Canaria, Spanien)

Bestes Hotel TUI BLUE: TUI BLUE Barut Andiz (Side, Türkei)

Bestes Hotel Östliches Mittelmeer & Nordafrika: Lindos Blu Luxury Hotel & Suites (Rhodos, Griechenland)

Bestes Hotel Spanien, Portugal und Westafrika: Grupotel Parc Natural & Spa (Mallorca, Spanien)

Bestes Hotel Fernreise: TUI BLUE Olhuveli Romance (Malediven)

Preis für Nachhaltigkeit: Akra Hotels (Manavgat, Fethiye und Kemer, Türkei)

TUI Care Foundation Award: Metaxa Hospitality Group (Griechenland)

Lifetime Achievement Award: Carmen Riu von RIU Hotels & Resorts

(red)