Expedia TAAP und paxconnect starten Partnerschaft

Dank der neuen Partnerschaft soll die Planung für ReiseberaterInnen künftig noch einfacher und effizienter werden, da sie ab sofort ohne Probleme Angebote aus Expedia TAAP in das paxlounge-Tool von paxconnect exportieren können. Dadurch müssten Reiseberater weniger Zeit damit verbringen, sich mit administrativen Aufgaben zu befassen und hätten demnach mehr Zeit, um Leistungen für ihre KundInnen zu personalisieren.

Die wichtigsten Vorteile:

Optimierte Workflows für komplexe Reiseanfragen: Reisebüros, die paxlounge einsetzen, verwalten häufig ausgefeilte Reisepläne mit mehreren Zwischenstopps, verschiedenen Anbietern und individuellen Reiseoptionen. Durch die Integration von Expedia TAAP mit paxlounge würden in Zukunft überflüssige Arbeitsschritte entfallen - so könnten ReiseberaterInnen selbst die komplexesten Angebote in nur wenigen Klicks erstellen und verwalten.

Nahtlose und effiziente Integration: ReiseberaterInnen können jetzt problemlos Unterkunftsraten und Angebote von Expedia TAAP direkt in paxlounge exportieren. Ist ein Kunde zur Buchung bereit, können MitarbeiterInnen mit nur einem Klick von paxlounge in Expedia TAAP zurückkehren, wobei sämtliche zuvor ausgewählte Details wie Unterkunft und Reisedaten beibehalten werden. Sollten sich die Preise seit dem Export geändert haben, werde auch dies deutlich angezeigt. Durch diesen optimierten Prozess sei es nicht länger nötig, Informationen erneut einzugeben oder zusätzliche Suchanfragen durchzuführen, sodass der Buchungsprozess effizienter und reibungsloser verlaufe.

"Unterstützung unserer PartnerInnen"

„Unsere Zusammenarbeit mit paxconnect sorgt dafür, dass die Arbeit von Reiseberatern in Österreich und Deutschland deutlich einfacher und effizienter wird“, meint Robin Lawther, VP von Expedia TAAP. „Der österreichische und deutsche Markt sind eine Top-Priorität für Expedia TAAP. Das ist auch der Grund, weshalb wir spezielle Ressourcen zur Unterstützung unserer Partner in diesen Schlüsselregionen entwickelt haben.“

Joachim Monski, CEO von paxconnect, fügt hinzu: „Mit der Integration von Expedia TAAP bieten wir unseren Nutzern Zugang zu einer der weltweit führenden Reisebuchungsplattformen, und das ganz einfach innerhalb der ihnen vertrauten Umgebung. Wir freuen uns sehr, jetzt noch mehr Flexibilität und Mehrwert zu bieten.“

Die neue Funktion steht ab sofort allen Benutzern von Expedia TAAP und paxlounge in Österreich und Deutschland zur Verfügung. (red)